Vợ bàng hoàng phát hiện chồng 53 tuổi treo cổ trong căn nhà mới mua

Ngày 22-4, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc

Trước đó, chiều tối 21-4, người vợ đi làm về thì bàng hoàng phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ ở khu vực phía sau trên lầu.

Căn nhà này nằm trên đường Chu Văn An, phường An Phú, TP Thuận An,

Nhận tin báo, công an có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định tên N.D.T. (53 tuổi).

Người vợ cho biết chồng mình trước đây làm tài xế nhưng đã nghỉ ở nhà đưa đón con đi học, còn vợ làm ở nhân viên văn phòng.

Vợ chồng và 2 con nhỏ mới chuyển về căn nhà này sống được vài tháng.

