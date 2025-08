Visual tuyệt đối điện ảnh của nam cảnh vệ 1m85 trong đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm

Vừa qua, nhiều người dân ở Hà Nội đã có dịp mãn nhãn khi xem loạt màn biểu diễn kỹ thuật, nghiệp vụ đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân, trong chương trình “Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam”.

Bên cạnh đó, một điều không thể thiếu chính là sự xuất hiện của những chiến sĩ, quy tụ toàn “cực phẩm quốc nội” khiến nhiều người “đứng ngồi không yên”.

Những hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, trong chương trình "Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam" được ghi lại vào chiều 2/8 tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội (Ảnh: Trung Lê)

Một trong số các chiến sĩ đang viral rần rần trên mạng xã hội chính là nam cảnh vệ điển trai, diện vest đen cực ngầu khi làm nhiệm vụ.

Những khoảnh khắc của anh chàng này được ghi lại khiến hội chị em ráo riết tìm “in tư” bởi diện mạo đẹp, chiều cao ấn tượng. Song, nhìn kỹ, nhiều người nhận ra đây là một gương mặt quen thuộc đã từng gây sốt cách đây 5 năm.

Đoạn clip của Phùng Thế Văn đang thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok

Nam cảnh vệ gây sốt với diện mạo điển trai

Anh được nhận xét có tính cách thân thiện, ứng xử tinh tế khi giao lưu với mọi người

Không ai khác, chàng cảnh vệ mà cư dân mạng đang nhắc đến là Phùng Thế Văn (sinh năm 1999) đến từ Thái Nguyên (cũ là Bắc Kạn). Nói là quen mặt bởi năm 2020, Phùng Thế Văn từng nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên sóng truyền hình, trong chương trình Chúng Tôi là Chiến Sĩ.

Ở thời điểm đó, Thế Văn đang công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Anh khiến nhiều người mê mẩn bởi visual vô cùng sắc nét cùng chiều cao 1m85, tổng thể cân đối và nụ cười “đốn tim”.

Hiện tại, dù đã có một vài thay đổi về ngoại hình nhưng nhiều người vẫn cảm thấy bị cuốn hút bởi visual của Thế Văn. Đặc biệt, khi diện vest đen và làm nhiệm vụ, nam cảnh vệ càng khiến nhiều người phải ấn tượng vì thần thái toát ra quá ngầu, tuyệt đối điện ảnh.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Phùng Thế Văn, 5 năm vô tình lướt trúng clip vẫn lụy như lần đầu thấy trên truyền hình. Phong độ, điển trai quá”.

- “Ngầu thật, diện vest đen với lúc làm nhiệm vụ nữa, vibe cuốn hút quá”.

- “Chiến sĩ soái ca, bạn này nổi tiếng lâu lắm rồi, giờ visual vẫn ấn tượng ghê”.

- “Đúng là cực phẩm quốc nội, chiến sĩ nào cũng xuất sắc từ ngoại hình đến thần thái”.

- “Ai hồi trước hay theo dõi các chương trình chiến sĩ chắc đều biết Phùng Thế Văn, hot rần rần một thời luôn. Bây giờ nhìn chững chạc hơn hồi đó mà lại càng cuốn, diện vest bảnh thật”.

Phùng Thế Văn từng khiến dân tình "thả tim" rần rần khi xuất hiện trên sóng truyền hình cách đây 5 năm

Một số hình ảnh khác của Phùng Thế Văn

Được biết, từ sau khi nhận về nhiều sự chú ý, các nền tảng MXH của Thế Văn cũng sở hữu lượng người theo dõi lớn. Nam chiến sĩ cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân, thỉnh thoảng tương tác với người xem.

Đặc biệt, anh chàng rất yêu công việc của mình, thường chia sẻ những hoạt động và hình ảnh đi làm trong cơ quan. Ngày thường, Thế Văn cũng rất tích cực tham gia các phong trào đoàn đội và thể dục thể thao.

Mặc dù là trai đẹp có hàng chục nghìn lượt theo dõi nhưng Thế Văn vẫn để trạng thái "độc thân" khiến dân tình tò mò không biết: Hoa này đã có chủ hay chưa. Trước đó, Thế Văn từng tiết lộ chưa có người yêu. Anh chàng cũng từng tâm sự bản thân là người sống tình cảm và không có gu người yêu cụ thể: "Mình không có tiêu chuẩn hay hình mẫu lý tưởng nào về người bạn gái tương lai cả. Bởi theo mình khi thích hay yêu một ai đó thì mọi tiêu chuẩn đưa ra đều vô nghĩa cả".

