Vingroup viết câu chuyện đẹp giúp hơn 2.000 hộ dân ổn định sau thiên tai

Cán bộ, nhân viên Vingroup đã trực tiếp đến hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Sau gần 5 ngày khẩn trương triển khai công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi), gần 600 cán bộ, nhân viên Tập đoàn Vingroup đã có mặt tại 15 tỉnh, trực tiếp hỗ trợ 2.032 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa và 56 gia đình có người tử vong do bão.

Cán bộ, nhân viên Vingroup băng rừng, vượt sạt, lội suối đến tận nơi giúp đỡ người bị nạn bởi bão Bualoi.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Vingroup) đã mở rộng phạm vi cứu trợ tới các nhóm đối tượng đặc biệt khó khăn như: gia đình đơn thân nuôi con nhỏ, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc nhiễm chất độc da cam... có mức thiệt hại từ 50% trở lên.

Gia đình ông Hoàng Xuân Thành (xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An), thương binh 31% và bị chất độc da cam bị bay toàn bộ phần mái nhà.

Đoàn công tác của Quỹ Thiện Tâm đã tiến hành khảo sát, chi trả hỗ trợ tại 15 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hải Phòng.

Quỹ Thiện Tâm thăm hỏi trao quà đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Bất chấp điều kiện giao thông chia cắt, các đoàn cứu trợ vẫn duy trì hoạt động liên tục, trung bình mỗi ngày rà soát và trình duyệt hơn 1.300 hộ dân để kịp thời chi trả hỗ trợ.

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm cho biết: “Chúng tôi vẫn tiếp tục rà soát, mở rộng hỗ trợ tới các vùng bị thiệt hại nặng, dù bão số 11 đang tiến sát bờ. Dù mưa gió thế nào, Vingroup vẫn rẽ bão để đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn".

Những món quà thiết thực, kịp thời mà Quỹ Thiện Tâm mang đến giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.

Trước đó, ngày sau khi cơn bão Bualoi đổ bộ vào đất liền nước ta, ngày 1/10, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề xuất gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 500 tỷ đồng dành cho đồng bào ở các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Bualoi.

Chị Vương Thị Hường (phường Vinh Lộc, Nghệ An) là hộ nghèo, nhà tốc mái 100% được Vigroup hỗ trợ để kịp thời sửa sang lại nhà cửa sau bão.

Theo kế hoạch, hỗ trợ sẽ tập trung vào ba nhóm đối tượng: các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích; gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn; các hộ người có công, thương binh liệt sĩ, hộ đặc biệt khó khăn bị tốc mái.

Các thành viên của Vingroup với tinh thần khẩn trương đã không quản khó khăn, dù sáng sớm hay đêm muộn vẫn có mặt tại các gia đình ảnh hưởng để thăm hỏi, hỗ trợ sớm nhất có thể.

Mức hỗ trợ cụ thể: 100 triệu đồng/người thiệt mạng hoặc mất tích; 60 triệu đồng/hộ có nhà sập đổ; 20 triệu đồng/hộ thuộc diện chính sách và khó khăn.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn