Vingroup hỗ trợ Khánh Hòa 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại sau mưa lũ lịch sử

Đại diện Tập đoàn Vingroup trao bảng tượng trưng số tiền 100 tỉ đồng của tập đoàn này hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại sau mưa lũ lịch sử - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sáng 24-11, tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận số tiền ủng hộ 100 tỉ đồng từ Tập đoàn Vingroup để hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt lịch sử vừa qua.

Tiếp nhận ủng hộ, bà Trần Thu Mai - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - cho biết những ngày qua, hàng trăm chuyến xe cứu trợ đã hướng về Khánh Hòa giúp các địa phương vượt qua khó khăn trước mắt.

Theo bà Mai, hiện nay hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương sửa chữa, tái thiết lại nhà cửa, trường học, bệnh viện, sớm khôi phục đời sống, sản xuất kinh tế cho người dân.

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup đúng mục đích, minh bạch và phân bổ kịp thời đến tay người dân chịu ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua.

Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trước đó, ngày 23-11, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, trôi không còn nơi ở được hỗ trợ chi phí làm nhà với mức 60 triệu đồng/nhà. Hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức 30 triệu đồng/nhà.

Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình có nhà ở bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn 1 triệu đồng/người/hộ; học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ này được hỗ trợ 500.000 đồng/em để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Đến ngày 23-11, số người chết trong đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh là 15 người, bị thương 20 người, 30.655 hộ với 115.384 người bị ngập sâu từ 1 - 3m. Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra khoảng 5.000 tỉ đồng gồm thiệt hại tài sản, nhà cửa của người dân, doanh nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ