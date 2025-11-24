Quốc hội dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai, kêu gọi ủng hộ người dân vùng lũ

Các đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 24-11, trước phiên thảo luận hội trường dự án Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai, kêu gọi ủng hộ bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Những ngày vừa qua, mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh gây thiệt hại rất nặng nề.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 91 người tử vong, 11 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn héc ta hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

"Những thiệt hại này rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai", ông Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Quốc hội ủng hộ đồng bào - Ảnh: GIA HÂN

Tại phiên họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn, xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai.

Các đại biểu Quốc hội sau đó dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong do thiên tai.

Các đại biểu đoàn TP.HCM dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai - Ảnh: GIA HÂN

"Bão, lũ, thiên tai dù ác liệt đến đâu rồi cũng sẽ qua đi nhưng tình nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân mãi còn ở lại", ông Chiến chia sẻ.

Ông cho biết Quốc hội ghi nhận cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ - Ảnh: GIA HÂN

Chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi toàn thể các vị đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Văn phòng Quốc hội sẽ khẩn trương tổng hợp kinh phí ủng hộ để sớm nhất chuyển đến những nơi bị thiệt hại.

Trước đó, với truyền thống "Thương người như thể thương thân", "Tương thân tương ái" của người Việt Nam, các đại biểu tham gia Hội nghị công tác nhiệm kỳ khóa XV (2021 - 2026) của Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã ủng hộ đồng bào vùng lũ ở miền Trung và Tây Nguyên với số tiền trên 126 triệu đồng.

Tác giả: TIẾN LONG - THÀNH CHUNG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ