Đường sắt Bắc - Nam qua vùng lũ còn 15 điểm bị cuốn trôi nền đường

Công nhân đường sắt đang đắp lại nền đường sắt tại những điểm bị nước lũ xói - Ảnh: VNR

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đợt mưa lũ tại miền Trung làm trôi nền đường tại 61 vị trí trên đường sắt Bắc - Nam qua Khánh Hòa và Phú Yên, Bình Định (cũ).

Ngoài 46 điểm bị lũ cuốn trôi nền đường đã được khắc phục, hiện còn 15 điểm nằm giữa các ga Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn (thuộc tỉnh Phú Yên cũ) bị nước xói trôi nền đường do ảnh hưởng xả lũ từ thủy điện Sông Ba Hạ.

Trong đó có đoạn dài 2km, từ km1.105 đến km1.107 bị xói trôi nền đường; đoạn 4km từ km1.211 đến km1.215 bị trôi nền đường và lệch tim đường ray 4m. Các vị trí này có điều kiện thi công khó khăn khi chỉ có lối vào duy nhất là đường sắt.

Còn tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn bị nước lũ cuốn trôi nền đá sâu trung bình 28cm, trôi nền đường sâu trung bình 40cm tại km2+800 đến km4+200. Đoạn đường sắt này đã phong tỏa từ ngày 21-11 để khắc phục.

Do mưa lũ làm hỏng đường nên ngành đường sắt đã ngừng chạy 44 đoàn tàu khách. Nhiều tàu khách, tàu hàng đang phải đỗ dọc đường.

Cùng với đó có hơn 21.000 vé tàu được hành khách hoàn trả. Ngành đường sắt đã phục vụ miễn phí 9.400 suất ăn chính và 6.100 suất ăn phụ cho hành khách bị kẹt trên các đoàn tàu.

Với các đoàn tàu khách phải dừng dọc đường trong vùng lũ, ngành đường sắt đã thực hiện chuyển tải hành khách giữa ga Tuy Hòa tới ga Giã từ ngày 23-11.

Về đường bộ, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến 7h ngày 24-11 vẫn còn 15 vị trí tắc trên 3 tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý.

Trong đó, tỉnh Khánh Hòa còn 12 vị trí tắc đường trên quốc lộ 27C; tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí tắc đường tại quốc lộ 20 gồm 2 vị trí tại đèo Mimosa và một 1 vị trí tại km65+800 đến km66 quốc lộ 27C.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua vùng lũ có 61 điểm bị sạt lở - Ảnh: VNR

Với vị trí tắc đường do đá lở khối lượng lớn tại km44+410 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê), UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện phương án nổ mìn phá đá, giải phóng chướng ngại, nhằm sớm thông đường trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay Sở Xây dựng Khánh Hòa đã cấm xe cộ lên quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) và tổ chức phương án phân luồng cho xe đi theo hướng từ Nha Trang lên Đà Lạt như sau:

Hướng 1: từ Nha Trang đi theo quốc lộ 1 đến km1.556 rẽ phải theo quốc lộ 27 đến km174 rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt.

Hướng 2: từ Nha Trang đi theo quốc lộ 1 đến quốc lộ 26 đến quốc lộ 27 tới Đà Lạt.

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ