8Wonder mở bán vé - công bố dàn sao việt biểu diễn cùng Charlie Puth

Đại nhạc hội 8Wonder nằm trong khuôn khổ Lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023 tại Nha Trang kéo dài xuyên suốt mùa hè với chuỗi 8 lễ hội đa chủ đề sôi động: - Lễ hội quốc tế thiếu nhi Wonder Hero Fest (1/6 - 4/6) - Lễ hội đặc sản bản địa Wonder Fair Fest (9/6 - 22/7) là nơi thưởng thức và mua sắm tinh hoa đặc sản, chiêm ngưỡng cooking show được trình diễn bởi các bếp trưởng nổi tiếng trong không khí hội hè bản địa - Wonder Z Fest (10/6 - 22/7) là sân chơi dành cho giới trẻ với chuỗi cuộc thi tưng bừng: Cheerleading contest, Flashmob contest, liên hoan âm nhạc Indie, Dance battle. - Cuộc thi cosplay Wonder You Fest (16/6 - 22/7): Hóa thân thành các nhân vật yêu thích, chiêm ngưỡng các màn trình diễn cosplay chuyên nghiệp. - Wonder Family Fest (17/6 - 24/6) là ngày hội thể thao sôi nổi gắn kết gia đình và rèn luyện sức khỏe với giải chạy Sea - Fam - Run, đua thuyền kayak… - Wonder Future Fest (17/6 - 6/7): Trại hè khoa học khám phá đại dương dành cho các bé. - Wonder Water War (1/6 - 31/7) mang đến các trải nghiệm giải trí nước đầy hứng khởi cùng âm nhạc DJ, các điệu vũ tưng bừng và các màn trình diễn Bartender Flair điêu luyện. - Đại nhạc hội quốc tế 8Wonder (22/7) với sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế “tỉ view” Charlie Puth và các ca sĩ hàng đầu Việt Nam. Cùng Rạp phim bay đầu tiên của Việt Nam đưa du khách chinh phục trọn vẹn hành trình phiêu lưu 5 châu khắp thế giới trong trạng thái “lơ lửng giữa không trung" ngay tại vịnh biển thiên đường.