VinFast VF 5 Plus - Cú hích trên thị trường ô tô điện

Xe điện VF 5 Plus có thiết kế 5 chỗ ngồi, thuộc phân khúc A, nổi bật với 16 tùy chọn màu ngoại thất trẻ trung, bắt mắt.

Kể từ ngày 21/4/2023, VinFast đã bắt đầu bàn giao những chiếc ô tô điện VF 5 Plus đầu tiên đến tay khách hàng. Đây là mẫu xe điện thứ 4 của VinFast bán ra tại thị trường Việt Nam, sau VF e34, VF 8 và VF 9.

Tiếp nối thành công của những sản phẩm đi trước, VF 5 Plus vẫn được thừa hưởng thiết kế hiện đại, độc đáo nhưng điểm ấn tượng nhất ở chiếc A-SUV này chính là khách hàng có đến 16 lựa chọn màu ngoại thất, đề cao cá tính riêng của chủ sở hữu.

Thông minh, mạnh mẽ

Với VinFast VF 5 Plus, người dùng được tiếp cận hàng loạt công nghệ tiên tiến và các tính năng thông minh như chẩn đoán lỗi trên xe tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, trợ lý ảo tương tác tự nhiên bằng tiếng Việt, cập nhật phần mềm từ xa.

VinFast VF 5 Plus được trang bị động cơ điện 100 kW giúp sản sinh mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Kết hợp cùng bộ pin LFP dung lượng 37,23 kWh, mẫu xe đô thị hạng A này có thể di chuyển trên quãng đường hơn 300 km giữa 2 lần sạc đầy.

Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch giúp người dùng quản lý và sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên xe một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả.

Tất cả những ưu điểm kể trên đều gói gọn trong VinFast VF 5 Plus với giá bán từ 458 triệu đồng chưa bao gồm pin. Nếu chọn mua kèm pin, khách hàng chỉ phải chi số tiền 538 triệu đồng để sở hữu mẫu SUV thuần điện nhỏ gọn duy nhất trong phân khúc. Đây là mức giá tốt, dễ tiếp cận với số đông người dùng. Cùng với thiết kế ấn tượng và công nghệ hiện đại, VF 5 Plus có thể được xem là “nhân tố sáng giá” trong phân khúc A-SUV, với các đối thủ như Toyota Raize (giá 552-563 triệu đồng) hay Kia Sonet (526-624 triệu đồng).

Một điểm cộng khác có thể kể đến chính là việc tiết giảm chi phí sử dụng khi các tính toán sơ bộ cho thấy, mẫu SUV thuần điện này có thể giúp chủ nhân tiết kiệm khoảng 19 triệu đồng/năm so với các mẫu xe sử dụng động cơ xăng truyền thống cùng phân khúc.

Với những ưu điểm và lợi thế của mình, VinFast VF 5 Plus được đánh giá là mẫu ô tô điện có khả năng kiến tạo xu thế mới, tạo ra cú hích trên thị trường ô tô cỡ nhỏ nhờ thiết kế hiện đại, trang bị thông minh cùng giá bán cạnh tranh so với các dòng xe cùng phân khúc.

Thân thiện môi trường, kiến tạo xu hướng sống xanh

Là một trong những khách hàng đầu tiên nhận xe VinFast VF 5 Plus tại Việt Nam, anh Đức Minh Tuấn (Thái Bình) cho biết bản thân đã chuyển từ một chiếc xe xăng hạng A sang VF 5 Plus vì muốn chung tay góp sức bảo vệ môi trường.

“Tôi muốn một môi trường tốt đẹp hơn, không chỉ vì bản thân mình mà cho cả con em chúng ta trong tương lai. Cả xã hội đang chung tay bảo vệ môi trường và tôi muốn góp một phần vào đó”, anh Minh Tuấn cho biết. Đánh giá về VinFast VF 5 Plus, anh Minh Tuấn cho rằng xe điện có nhiều điểm bvượt trội hơn xe xăng nên yên tâm lựa chọn làm phương tiện di chuyển. Anh cũng bày tỏ sự tin tưởng lớng dành cho thương hiệu ô tô điện VinFast.

Anh Đức Minh Tuấn hào hứng trải nghiệm VF 5 Plus ngay sau khi nhận xe vào ngày 21/4 vừa qua.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thu Hương (Hà Nội) cho biết quyết định đặt cọc VinFast VF 5 Plus vì quá yêu thích thiết kế trẻ trung và hiện đại của xe. Ngoài ra, từ góc nhìn của bản thân, chị Thu Hương cho rằng nếu ai cũng chờ đợi trải nghiệm của người khác mới quyết định mua xe thì ai sẽ là người dùng đầu tiên.

Do đó, chị đã quyết định đặt cọc mua VinFast VF 5 Plus dù vẫn có nhiều ý kiến trái chiều từ bạn bè và người thân. “Xe điện giúp bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố khiến tôi quyết định mua xe VinFast VF 5 Plus. Hơn nữa, tôi muốn ủng hộ thương hiệu xe điện VinFast của người Việt Nam”, chị Thu Hương chia sẻ.

Chị Thu Hương quyết định tiên phong sử dụng xe điện dù vẫn còn một số ý kiến hoài nghi.

Bên cạnh giá bán hấp dẫn, công nghệ thông minh cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, VinFast VF 5 Plus còn mang đến cho người mua những chính sách hậu mãi tuyệt vời, đặt khách hàng làm trọng tâm qua cam kết và các hành động thực tế từ VinFast.

Theo đó, chủ xe VinFast VF 5 Plus sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt bậc nhất phân khúc A trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, lên đến 7 năm hoặc 140.000km. Ngoài ra, dịch vụ sửa chữa lưu động (Mobile Services), dịch vụ cứu hộ pin 24/7 hay hệ thống 150.000 cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước cũng là điểm cộng giúp chủ nhân VinFast VF 5 Plus tự tin chinh phục mọi cung đường. Đây được đánh giá là mẫu xe có thể giúp mục tiêu phổ cập ô tô điện, xanh hóa giao thông tại Việt Nam có thể đạt được sớm hơn.

Tác giả: Như Vũ

Nguồn tin: Diễn đàn doanh nghiệp