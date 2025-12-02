Vinamilk: 'Đồng sáng tạo là động lực nâng chuẩn nội dung số Việt Nam'

Bài thuyết trình chủ đề Thương hiệu mong muốn điều gì khi hợp tác với nhà sáng tạo nội dung mở màn phiên thảo luận "For our creators, for our country - Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước", lúc 9h. Bà Trâm Anh cho biết bản thân khá hồi hộp, háo hức nhưng vinh dự khi góp tiếng nói, góc nhìn đầu tiên ở một sự kiện quy mô như Vietnam iContent. Phía dưới khán phòng, nhiều khán giả vỗ tay cổ vũ bà, tự tin trình bày.

Bà Trâm Anh mang đến góc nhìn sâu sắc về vai trò của nhà sáng tạo nội dung trong thời đại mới. Theo bà, nội dung số không chỉ là phương tiện truyền thông, mà trở thành cầu nối niềm tin giữa thương hiệu và cộng đồng. Khi người tiêu dùng ngày càng đề cao sự chân thực, tiếng nói của nhà sáng tạo trở thành yếu tố quyết định, tác động đến nhận thức, hành vi và lựa chọn của người dùng.

"Chúng tôi tìm kiếm sự phù hợp về giá trị, không phải sức ảnh hưởng nhất thời. Bởi khi cùng chia sẻ hệ giá trị, nội dung do nhà sáng tạo thực hiện mới thật sự nuôi dưỡng niềm tin của người tiêu dùng", bà Trâm Anh nói.

Bà Trâm Anh nhắc về giá trị Vinamilk theo đuổi và tìm kiếm những nhà sáng tạo đồng điệu quan điểm. Ảnh: Tùng Quỳnh



Trong bối cảnh kỷ nguyên số, sự hợp tác giữa thương hiệu và nhà sáng tạo nội dung chỉ bền vững khi đôi bên tôn trọng lẫn nhau: thương hiệu tôn trọng giọng điệu sáng tạo riêng biệt, còn nhà sáng tạo ý thức rõ trách nhiệm với nhãn hàng lẫn cộng đồng.

Bà Trâm Anh cũng nhấn mạnh trong ngành dinh dưỡng - lĩnh vực liên quan trực tiếp sức khỏe, yếu tố chuẩn mực và an toàn trong nội dung là điều không thể thỏa hiệp. Nội dung cần minh bạch về thông tin, được kiểm chứng và truyền tải chính xác. Chỉ khi thông tin rõ ràng và đáng tin cậy, cộng đồng mới có thể tiếp nhận đúng đắn và niềm tin dành cho thương hiệu mới duy trì lâu dài.

"Niềm tin của cộng đồng là tài sản quý nhất. Mỗi nội dung của nhà sáng tạo, dù nhỏ, cũng góp phần định hình nhận thức dinh dưỡng. Vì vậy, trách nhiệm và tính chuẩn mực trong từng thông tin được chia sẻ là yêu cầu không thể thiếu", bà nói.

Từ tinh thần đó, Vinamilk đề xuất mô hình "đồng sáng tạo giá trị", nơi thương hiệu và nhà sáng tạo cùng hướng đến ba mục tiêu: bảo vệ sức khỏe người Việt, lan tỏa lối sống tích cực và xây dựng môi trường nội dung có trách nhiệm.

"Nhà sáng tạo không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn có thể trở thành người truyền cảm hứng cho sự thay đổi hành vi tốt đẹp, đóng góp thiết thực cho xã hội", bà nói.

Năm thứ hai Vinamilk đồng hành Ngày hội Sáng tạo nội dung số. Ảnh: Tùng Quỳnh



Tương tự năm ngoái, không gian rộng 1.500 m2 ở nhà thi đấu Quân khu 7 tiếp tục là điểm hẹn của Vietnam iContent 2025. 8h30 phiên thảo luận chính mới bắt đầu, từ khoảng 7h, lối vào khu tổ chức sự kiện vui nhộn, sôi động. Ban tổ chức ghi nhận lượng người chờ đợi sớm và đông hơn mùa một, cho thấy sức hút ngày càng tăng của sân chơi dành riêng cho cộng đồng sáng tạo số.

Suốt buổi sáng, các gian hàng đón hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm, tương tác minigame, nhận nhiều phần quà. Phiên chiều bắt đầu từ 15h, bàn về chủ đề Trách nhiệm với niềm tin công chúng, với sự góp mặt của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, KOL. 19h30 cùng ngày là lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Hơn 100 người nổi tiếng, KOL dự kiến góp mặt ở gala.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùngVnExpress,Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Tác giả: Phú Cát

Nguồn tin: Báo VnExpress