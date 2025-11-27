Vinamilk ADM: Xứng danh biểu tượng tuổi thơ liên thế hệ

Một thế hệ Millennial đã từng thuộc nằm lòng giai điệu “Ai mắt kiếng, ai giày độn hông?” mỗi khi quảng cáo Vinamilk ADM phát trên tivi.



Nếu bạn là một người mẹ Millennial (sinh trong khoảng 1981-1996), chắc hẳn tuổi thơ bạn cũng từng "thuộc làu" quảng cáo Vinamilk ADM: Hộp sữa với chú bò vui nhộn, điệu nhạc dí dỏm và câu rao "Ai mắt kiếng, ai giày độn hông?" đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ trẻ em Việt. ADM không chỉ là một sản phẩm sữa được tăng cường vi chất, mà còn là một biểu tượng tuổi thơ. Khi ấy, mỗi hộp sữa không chỉ là dinh dưỡng, mà còn giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ để khám phá thế giới xung quanh. Từ bài hát “iconic” trong lòng mẹ những ngày thơ bé, câu chuyện ấy nay đã được tiếp nối ở một “sân khấu” lớn hơn dành cho con.

“Sân khấu ước mơ” được tiếp nối ở một thế hệ khác

Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều “sân khấu ước mơ” hơn xưa: Bé có thể mơ thành phi hành gia, cầu thủ bóng đá hay thậm chí là YouTuber triệu view. Nhưng điều không bao giờ thay đổi là muốn mơ lớn, cơ thể phải đủ khỏe và mạnh mẽ để theo đuổi đến cùng.

Khi đôi chân khỏe mạnh, bé mới đủ sức chạy theo trái bóng đến phút cuối cùng của trận đấu. Khi đôi mắt tinh anh, bé mới nhìn thấy thế giới rộng mở trước mắt và tự tin khám phá điều mới mẻ mỗi ngày. Khi hệ miễn dịch tốt, bé sẽ ít ốm vặt hơn để không bỏ lỡ những khoảnh khắc học hỏi, vui chơi và trưởng thành. Mỗi dưỡng chất được bổ sung đầy đủ hôm nay, chính là từng “viên gạch” xây nên hành trình theo đuổi ước mơ của con ngày mai.

Giai đoạn 2-6 tuổi chính là một trong những “thời điểm vàng” để xây nền tảng ấy: Từ chiều cao, cân nặng, sức đề kháng cho đến thị lực và khả năng học hỏi. Không ít mẹ trẻ từng chia sẻ rằng, việc nuôi con ngày nay là một hành trình vừa khoa học vừa cảm xúc. Mẹ phải luôn cập nhật kiến thức mới, biết cách đọc và hiểu chính xác các nội dung được ghi trong nhãn sản phẩm, tìm hiểu kỹ từng thành phần dinh dưỡng, để chọn ra sản phẩm vừa chất lượng, vừa phù hợp với thể trạng và sở thích của con.

Trong vô vàn các sản phẩm từ sữa và chế phẩm, Vinamilk ADM là một thương hiệu mà mẹ có thể tin tưởng, không chỉ vì sự quen thuộc từ những năm tháng tuổi thơ, mà vì chất lượng luôn được cải tiến để bắt kịp nhu cầu của thế hệ hôm nay.

Không chỉ là thương hiệu tuổi thơ, Vinamilk ADM giờ là người bạn đồng hành cùng mẹ



Ngay cả khi con ăn ngoan, ăn đủ bữa, nguy cơ thiếu vi chất ẩn vẫn có thể diễn ra âm thầm. Tình trạng thiếu vi chất kéo dài, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hệ miễn dịch, cân nặng và chiều cao khi trưởng thành.

Theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng năm 2019-2020 từ Bộ Y tế, tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ em 6-59 tháng tuổi khoảng 58%, một trong những vi chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng. Đó là lý do để các bậc phụ huynh lựa chọn các sản phẩm được tăng cường vi chất cho bữa ăn thêm của bé. Một bữa ăn thêm giữa các bữa ăn chính luôn đủ đầy các vi chất dinh dưỡng nhất là kẽm được xem là giải pháp hiệu quả để bù đắp những “khoảng trống” mà bữa chính chưa đáp ứng được.

Hiểu rõ điều đó, Vinamilk đã không ngừng cải tiến dòng sản phẩm ADM - từ một biểu tượng tuổi thơ trở thành lựa chọn dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của trẻ em Việt ngày nay. Mỗi hộp sữa nhỏ gọn chứa trọn 23 vi chất dinh dưỡng, hỗ trợ trẻ phát triển cả thể chất lẫn trí lực.

Bộ đôi Canxi và Vitamin D3 giúp hình thành hệ xương chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao trong những năm đầu đời. Vitamin A hỗ trợ thị lực, giúp mắt luôn sáng khỏe, quan sát tốt hơn khi con bắt đầu làm quen với những bài học đầu tiên. Kẽm và Selen là dưỡng chất hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hạn chế nguy cơ ốm vặt, để qua đó con có thể vui chơi và học tốt mỗi ngày. Tất cả được dựa trên nhu cầu khuyến nghị dành cho trẻ 2-6 tuổi, phù hợp với thể trạng và khẩu vị của trẻ em Việt để con uống ngon và hấp thu hiệu quả hơn.

Nhỏ gọn, tiện lợi và đầy đủ vi chất cần thiết, một hộp ADM trong balo không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là sự an tâm mẹ dành cho con trong từng bước trưởng thành.

Một thương hiệu, hai thế hệ, chung một niềm tin

Nếu ngày xưa, hình ảnh chú bò “bán mắt kiếng, giày độn” là biểu tượng của một tuổi thơ vui khỏe, thì hôm nay, Vinamilk ADM đã khoác lên mình vai trò mới - “người truyền cảm hứng cho những ước mơ thành hiện thực” trong TVC mới nhất. Dù con muốn trở thành nhà toán học, cầu thủ, phi hành gia hay nghệ sĩ… mẹ biết rằng, con nên được chuẩn bị một cách toàn diện để theo đuổi giấc mơ ấy.

Chị Minh Thư (thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Ngày xưa, mẹ chỉ cần nhìn thấy chú bò sữa trên tivi là đã thấy vui rồi. Còn bây giờ, mẹ muốn con không chỉ vui mà còn đủ khỏe mạnh, đủ thông minh và đủ tự tin để làm điều mình mơ ước”.



​​Từ biểu tượng tuổi thơ, Vinamilk ADM tiếp tục “tiếp sức” cho trẻ trong giai đoạn vàng 2-6 tuổi - tăng cường sức đề kháng, thị lực và phát triển chiều cao. Bền bỉ qua nhiều thế hệ, ADM vẫn giữ trọn tinh thần “Nuôi dưỡng toàn diện - Đủ tới ước mơ” theo cách rất mới nhưng vẫn đong đầy yêu thương.

