Vinamilk đưa 48 tấn sữa, nước uống đến vùng lũ

Các chuyến xe xuất phát ngay trong đêm 22/11, chở hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng bao gồm sữa và nước uống đến với bà con vùng lũ, trong lúc nước vẫn chưa rút. Các sản phẩm được tập kết tại trụ sở các Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cơ quan báo đài địa phương, nhằm kịp thời tiếp ứng dinh dưỡng cho bà con.

Khánh Hòa: Chuyến xe đến điểm tập kết sáng 23/11, sẵn sàng cứu trợ cho các xã bị ngập sâu, hệ thống nước sạch chưa khôi phục. Ông Nguyễn Xuân Tùng (ảnh trái) - Giám đốc Kinh doanh miền Trung của Vinamilk và các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân (ảnh phải) vận chuyển sản phẩm tại điểm tập kết, sẵn sàng chuyển đến tay bà con vùng lũ.

Người dân xã Diên Điền và Diên An nhận các sản phẩm dinh dưỡng từ Vinamilk.

Gia Lai: Chuyến xe dinh dưỡng có mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ngày 23/11.

Ông Nguyễn Xuân Bình (thứ ba từ trái sang) - Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk Bình Định cùng cán bộ công nhân viên công ty phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển sản phẩm đến người dân vùng lũ.

Đăk Lăk: Các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk cũng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vào ngày 23/11, sẵn sàng phân phối về các vùng còn bị chia cắt và những hộ dân thiệt hại nặng nhất.

Đại diện Vinamilk cho biết đợt lũ sau bão số 13 là một trong những trận thiên tai nặng nề nhất nhiều năm trở lại đây tại miền Trung và Tây Nguyên. Với người dân, mọi sự hỗ trợ đều mang nhiều ý nghĩa, giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Trong đó, các sản phẩm dinh dưỡng có tác động lớn đến sức khỏe, vì vậy nhãn hàng sớm triển khai các hoạt động hỗ trợ, góp phần giúp mọi người, đặc biệt trẻ nhỏ và người lớn tuổi hồi phục sau những ngày chống chịu với lũ.

Tác giả: Diệp Chi

Nguồn tin: Báo VnExpress