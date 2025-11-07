Vinamilk tiên phong đáp ứng nhu cầu 'dinh dưỡng may đo' của người Việt

Theo các nghiên cứu gần đây, một bộ phận lớn người tiêu dùng có xu hướng quan tâm đến tính cá nhân hóa trong sản phẩm, đặc biệt là "dinh dưỡng may đo" (personalized nutrition).

Theo nghiên cứu từ công ty dinh dưỡng toàn cầu Glanbia Nutritionals, Gen Z và Gen Alpha mong muốn thực phẩm và đồ uống được tùy chỉnh theo nhu cầu riêng, từ hương vị, thành phần đến công dụng. Công ty Synergy Taste (chuyên sản xuất và cung cấp hương liệu toàn cầu, trụ sở tại Mỹ) cũng dự báo rằng vào năm 2025, dinh dưỡng cá nhân hóa sẽ trở thành tiêu chuẩn mới trong ngành dinh dưỡng.

Không còn câu chuyện “một tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả”

Sở dĩ người tiêu dùng trẻ chú trọng yếu tố trên vì tính tiện lợi và linh hoạt, giúp họ dễ dàng điều chỉnh thực đơn hàng ngày theo sở thích đúng với xu hướng chuyển mình nhanh chóng, ngày càng cá nhân hóa và khoa học của người tiêu dùng trong thập kỷ gần đây. Xu hướng này cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhóm người tiêu dùng cấp tiến tại Việt Nam.

Quốc An (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Mình và bạn bè ngày càng khắt khe hơn khi chọn sản phẩm dinh dưỡng, vì ai cũng muốn thứ mình nạp vào cơ thể phải thực sự phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Sau giờ làm, mình thường có chế độ tập luyện khắt khe để giữ vững sức khỏe và vóc dáng. Ngoài ăn đầy đủ, mình hay uống sữa, và ưu tiên sữa ít béo nhưng giàu đạm để không uổng công tập luyện, giữ cân nặng.

Phần lớn người tiêu dùng trẻ hiện nay quan tâm nhiều đến tính cá nhân hoá trong sản phẩm tiêu thụ hàng ngày.



Trước xu hướng tiêu dùng ngày càng thông minh và liên tục thay đổi, các thương hiệu sữa tươi phải "chạy đua" để bắt kịp xu hướng. Không chỉ dừng ở việc cung cấp dinh dưỡng, sữa tươi giờ đây còn được cá nhân hóa tối đa - từ công thức đa dạng, thành phần tối ưu cho đến phiên bản "may đo thông minh" phù hợp từng nhóm khách hàng. Trong cuộc đua này, đổi mới không chỉ là lựa chọn, mà là điều bắt buộc để thương hiệu giữ vững vị thế và đồng hành cùng thế hệ tiêu dùng mới.

Vinamilk Green Farm cao đạm - tiên phong nâng chuẩn tiêu dùng

Luôn tiên phong với sáng kiến đột phá vì sức khỏe người tiêu dùng, Vinamilk - “ông lớn” trong ngành sữa với gần 50 năm - đã ra mắt dòng sữa cao đạm ít béo hoàn toàn từ sữa tươi. Sản phẩm này được xem như “vedette” mới cho thế hệ người tiêu dùng hiện đại và cấp tiến - ứng dụng công nghệ siêu vi lọc hàng đầu từ châu Âu do công ty Tetra Pak cung cấp, chiết lọc dưỡng chất bằng các màng lọc siêu nhỏ ở cấp độ phân tử giúp giữ hàm lượng đạm, canxi và chất béo ở mức cân bằng.

Cụ thể, mỗi hộp 250 ml Vinamilk Green Farm cao đạm cung cấp 12,5 g đạm - cao hơn 65% so với sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Vinamilk Green Farm - đồng thời tăng cường thêm 30% canxi và giảm 60% chất béo, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng có chế độ thực đơn nghiêm ngặt như nhóm mẹ bầu, nhóm người ăn kiêng, người có thể trạng đặc biệt, người mong muốn kiểm soát cân nặng, vóc dáng.

Mặt khác, công nghệ siêu vi lọc còn cho phép loại bỏ đường lactose khỏi sữa, giúp sản phẩm tiếp cận được tới những người có cơ địa tiêu hóa nhạy cảm với đường sữa.

Vinamilk Green Farm cao đạm là sản phẩm đầu tiên áp dụng công nghệ siêu vi lọc từ châu Âu (Tetra Pak).



Không phải sữa tươi nào cũng như nhau, Vinamilk Green Farm đã chứng minh tinh thần “nói là làm” bằng việc nâng chuẩn dinh dưỡng thông qua công nghệ tiên tiến, sự tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất và khả năng thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người tiêu dùng. Vinamilk Green Farm cao đạm được xem là người bạn đồng hành dinh dưỡng đắc lực cùng người tiêu dùng hiện đại trong công cuộc chăm sóc sức khỏe bền vững, khoa học.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: znews.vn