Viettel Tendoo đồng hành cùng Cục thuế hỗ trợ kê khai thuế cho hộ kinh doanh

Trong khuôn khổ hội chợ, ngành thuế cùng với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tập đoàn, công ty công nghệ trưng bày các sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Đây đều là những thành quả bước đầu quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, thể hiện tinh thần đồng hành của ngành thuế cùng doanh nghiệp và người dân.

Các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế tham quan gian hàng Viettel Tendoo

Đến với sự kiện, Tổng Công ty Viễn thông Viettel mang đến sản phẩm Tendoo - Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh. Cụ thể, Tendoo mang đến nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế, giải quyết những khó khăn thường gặp:

● Trợ lý ảo AI: Giải đáp trực tiếp các quy định pháp luật về thuế, giúp người dùng nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời.

● Tự động hóa: Tự động lấy dữ liệu lên tờ khai và các sổ báo cáo theo quy định của Tổng cục Thuế, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.

● Tự động lên đơn từ báo có: Đây là một trợ thủ đắc lực cho các hộ kinh doanh bận rộn, giúp tự động ghi nhận doanh thu từ các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo kê khai đầy đủ và chính xác để nộp thuế đúng quy định.

Bên cạnh đó, Tendoo còn cung cấp sẵn kết nối với các sàn thương mại điện tử, sàn bán buôn, đối tác logistics và liên kết ngân hàng, tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh đồng bộ và chuyên nghiệp.

Viettel tin rằng, với những lợi thế vượt trội, Tendoo sẽ trở thành công cụ đắc lực, giúp các hộ kinh doanh không còn cảm thấy "sợ" thuế mà thay vào đó là sự tự tin và thoải mái khi thực hiện nghĩa vụ của mình, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, truy cập website: https://tendoo.vn/

Tác giả: CTV Mạnh Hòa

Nguồn tin: vov.vn