Viettel Money hướng dẫn nhận tiền trợ cấp an sinh xã hội trên VNeID

Hiện nay, ứng dụng tài chính số Viettel Money đã liên kết với VNeID, trở thành một trong những kênh để người dân lựa chọn khi đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Người dân có thể liên kết tài khoản Viettel Money với VNeID để nhận phần quà dịp 2/9 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng VNeID; lựa chọn dịch vụ "An sinh xã hội" và chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội";

Bước 2: Khách hàng chọn Viettel Money là tài khoản nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội;

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin liên kết gồm: Số điện thoại đăng ký Viettel Money, kiểm tra lại thông tin cá nhân và chọn đồng ý chia sẻ dữ liệu;

Bước 4: Ứng dụng VNeID hiển thị kết quả

Trong trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng, hoặc ngân hàng chưa được liên kết trên VNeID, người dân có thể nhanh chóng đăng ký Viettel Money chỉ với số điện thoại Viettel, từ đó dễ dàng nhận tiền chi trả an sinh xã hội.

Chi tiết xem thêm tại : https://viettelmoney.vn/huong-dan/dang-ky-tai-khoan-mobile-money/

Dưới sự định hướng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), hệ sinh thái tài chính số Viettel Money được phát triển toàn trình bởi Tổng công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital), cung cấp hơn 350 dịch vụ từ thanh toán số đến tài chính số (bảo hiểm, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư trực tuyến...). Đến tháng 4/2025, nền tảng đã phục vụ gần 30 triệu khách hàng.

