Việt Nam ấn tượng nhất Đông Nam Á, Malaysia nhạt nhoà ở vòng loại châu Á

U17 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á thi đấu ấn tượng nhất tại vòng loại U17 châu Á 2026 tối 24/11 - Ảnh: Đức Cường
Ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, trong khi U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 14-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana thì U17 Malaysia lại bất ngờ chơi dưới sức khi đối đầu Hong Kong (Trung Quốc)
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, U17 Malaysia thi đấu rất lúng túng và chỉ có may mắn mới giúp họ vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với tỉ số 1-0. Kết quả này đã giúp U17 Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng dù có cùng 6 điểm như U17 Malaysia nhưng chỉ số phụ tốt hơn.
Ngoài Việt Nam, thì có 3 đại diện khác của Đông Nam Á cũng giành kết quả tốt trong tối qua. Đó là U17 Lào với chiến thắng ấn tượng 5-1 trước U17 Campuchia ở bảng B. Tại bảng F, U17 Thái Lan có trận ra quân và dễ dàng giành thắng lợi 4-0 trước U17 Mông Cổ. Tương tự người Thái, U17 Myanmar cũng đánh bại U17 Nepal 4-0 tại bảng G. Đặc biệt cả Lào, Thái Lan và Myanmar đều đang có được vị trí dẫn đầu tại bảng đấu của mình.
U17 Malaysia (áo vàng) chơi thiếu thuyết thục dù giành chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc) - Ảnh: VFF
Ở chiều ngược lại, U17 Malaysia là nằm trong số các đội bóng thi đấu nhạt nhòa của Đông Nam Á ở lượt đấu tối qua. Dù vậy, ít ra "Những chú hổ Mã Lai" còn giành được 3 điểm. Trong khi đó U17 Campuchia (thua U17 Lào 1-5 ở bảng B), U17 Philippines (hoà U17 Bhutan 0-0 ở bảng E), U17 Brunei (thua U17 Bangladesh 0-8 ở bảng A), U17 Timor Leste (thua U17 Trung Quốc 0-14 ở bảng A) đều không có được niềm vui trọn vẹn.
Dựa vào những thống kê nêu trên, nếu mọi chuyện thuận lợi thì nhiều khả năng sẽ có ít nhất 4 đội bóng của khu vực Đông Nam Á giành quyền tham dự VCK U17 châu Á 2026.
Tác giả: Thái Ninh
Nguồn tin: bongdaplus.vn