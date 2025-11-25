Việt Nam ấn tượng nhất Đông Nam Á, Malaysia nhạt nhoà ở vòng loại châu Á

U17 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á thi đấu ấn tượng nhất tại vòng loại U17 châu Á 2026 tối 24/11 - Ảnh: Đức Cường

Ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, trong khi U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 14-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana thì U17 Malaysia lại bất ngờ chơi dưới sức khi đối đầu Hong Kong (Trung Quốc)

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, U17 Malaysia thi đấu rất lúng túng và chỉ có may mắn mới giúp họ vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với tỉ số 1-0. Kết quả này đã giúp U17 Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng dù có cùng 6 điểm như U17 Malaysia nhưng chỉ số phụ tốt hơn.

Ngoài Việt Nam, thì có 3 đại diện khác của Đông Nam Á cũng giành kết quả tốt trong tối qua. Đó là U17 Lào với chiến thắng ấn tượng 5-1 trước U17 Campuchia ở bảng B. Tại bảng F, U17 Thái Lan có trận ra quân và dễ dàng giành thắng lợi 4-0 trước U17 Mông Cổ. Tương tự người Thái, U17 Myanmar cũng đánh bại U17 Nepal 4-0 tại bảng G. Đặc biệt cả Lào, Thái Lan và Myanmar đều đang có được vị trí dẫn đầu tại bảng đấu của mình.

U17 Malaysia (áo vàng) chơi thiếu thuyết thục dù giành chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc) - Ảnh: VFF