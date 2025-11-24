U17 Việt Nam phải thắng như U17 Malaysia

U17 Việt Nam sẽ có niềm vui chiến thắng - Ảnh: Đức Cường

Chỉ có đội nhất bảng mới giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trong cuộc đua ở bảng C, U17 Malaysia được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất của U17 Việt Nam. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối của vòng loại, khiến tính chất các trận đấu của 2 đội trở nên gay cấn. Cả U17 Việt Nam lẫn U17 Malaysia phải bung hết sức để hướng đến một chiến thắng càng đậm càng tốt nhằm tạo lợi thế cạnh tranh ngôi đầu trước khi 2 đội giáp mặt nhau.

Ở trận ra quân, cả U17 Việt Nam lẫn U17 Malaysia đều đã hoàn thành mục tiêu đó. Chiến thắng 6-0 trước U17 Singapore đã phần nào chứng tỏ sức mạnh của đoàn quân ông Cristiano Roland bởi đội bóng trẻ đến từ Đảo quốc Sư tử có đào tạo bài bản. Về phần mình, U17 Malaysia còn giành chiến thắng đậm đà hơn với cách biệt đến 13 bàn không gỡ trước U17 Quần đảo Bắc Mariana. Từ lịch sử thua đậm của các đội tuyển Quần đảo Bắc Mariana thì thất bại của đội bóng trẻ này vừa qua cũng không phải là bất ngờ.

Các chân sút của U17 Việt Nam phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt - Ảnh: Đức Cường

Trước U17 Quần đảo Bắc Mariana, U17 Việt Nam chắc hẳn sẽ đưa ra 2 mục tiêu. Đầu tiên, đoàn quân của ông Cristiano Roland phải giành được chiến thắng đậm như U17 Malaysia đã trình diễn. Bởi như đã đề cập, đây là đối thủ dễ nhất để U17 Việt Nam tích lũy bàn thắng, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh với U17 Malaysia trong cuộc so kè ngôi đầu. Vấn đề thứ hai có lẽ là tính toán chuyên môn của ông Cristiano Roland nhằm tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ được ra sân trải nghiệm cảm giác thi đấu chính thức để nâng cao trình độ cũng như kinh nghiệm quốc tế. Chắc chắn, BHL U17 Việt Nam sẽ tính toán để có những điều chỉnh cho phù hợp với nhân sự. Đó cũng cách để giúp các cầu thủ trụ cột không phải rơi vào tình trạng quá tải trước khi chơi trận “chung kết bảng” với U17 Malaysia do mật độ thi đấu khá dày.

Trong khi đó, U17 Malaysia sẽ đối đầu với U17 Hong Kong (Trung Quốc). Chiến thắng 2-0 trước U17 Macau là liều doping để U17 Hong Kong tự tin đối đầu U17 Malaysia. Chắc chắn, đại diện của Đông Nam Á sẽ không dễ dàng đánh bại đối thủ như giành chiến thắng trước U17 Quần đảo Bắc Mariana.

Lịch thi đấu ngày 24/11

16h00 U17 Malaysia vs U17 Hong Kong

19h00 U17 Việt Nam vs U17 Quần đảo Bắc Mariana

19h00 U17 Singapore vs U17 Macau

BẢNG C

Tác giả: Duy Thường

Nguồn tin: bongdaplus.vn