Xe khách 52 chỗ lật trên đèo Bảo Lộc, nhiều người la hét kêu cứu

Đến 19 giờ ngày 30-3, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đang tích cực cứu hộ những nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Clip: Lực lượng chức năng cứu hộ xe khách lật xuống vực ở đèo Bảo Lộc.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày khi xe khách 52 chỗ lưu thông qua đèo Bảo Lộc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều nạn nhân la hét kêu cứu trong xe. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng chức năng và nhiều người dân đi đường đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận xe khách gặp nạn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km102+100 Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai (đèo Bảo Lộc), xe khách mang biển số 50H-323.65 do tài Nguyễn Văn Lan (44 tuổi, ngụ Đồng Xoài, Bình Phước) điều khiển theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM.

Một số nạn nhân được đưa ra khỏi xe khách gặp nạn.

Khi đến khu vực trên đã đã va chạm với phần đuôi của xe tải do tài xế Nguyễn Trung Hiếu (48 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến khách lao qua phần đường bên trái và rơi xuống đèo Bảo Lộc.

Ghi nhận ban đầu, hậu quả vụ tai nạn khiến chị Ninh Thị Ngọc Trà (26 tuổi, ngụ Đồng Xoài, Bình Phước) tử vong và một số người bị thương.

Tác giả: Trường Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động