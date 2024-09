Video: Sạt lở đất do mưa lớn vùi lấp 4 nhà dân, 1 xe khách và nhiều ôtô

Trưa 29-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 29-9, trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp 4 ngôi nhà, 1 xe khách, 2 xe con, 1 xe tải.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã bới đất, phá tường nhà để cứu một số người bị thương đưa ra ngoài. Vụ sạt lở khiến giao thông trên quốc lộ 2 bị ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp nhiều xe ôtô, nhà dân. Nguồn: Facebook

Video vụ sạt lở vùi lấp nhiều xe ôtô, nhà dân. Nguồn: Facebook

"Vụ sạt lở vùi lấp 4 nhà dân, 4 xe ôtô, hiện tại chưa xác định được chính xác số người gặp nạn, hiện một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu"- lãnh đạo xã Việt Minh thông tin.

Được biết, do sạt lở gây chia cắt nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn, thương vong tại vụ sạt lở trên quốc lộ 2 chưa được xác định.

