Mưa lũ, sạt lở đất làm 168 ngôi nhà ở Thanh Hóa bị hư hỏng

Ngày 24-9, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ trên địa bàn tính tới 18 giờ ngày 23-9.

Sạt lở đất gây hư hỏng nhà dân tại xã Bát Mọt (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa)

Theo báo cáo, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và Trung Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ 8 giờ ngày 22-9 đến 12 giờ ngày 23-9, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Do mưa lớn, cộng với xả lũ, khiến nước các sông lớn như sông Chu, sông Mã, sông Bưởi... lên cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất đá và ngập lụt, UBND các huyện, TP trên địa bàn đã chủ động sơ tán 2.873 hộ, với 11.759 nhân khẩu.

Một điểm trường tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa bị sạt lở taluy dương trên đồi đổ xuống

Mưa lũ, sạt lở cũng đã làm 169 nhà bị thiệt hại (trong đó có 168 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất). Cụ thể, huyện Mường Lát 11 nhà, Quan Sơn 92 nhà, Quan Hóa 49 nhà, Thường Xuân 17 nhà. Hàng ngàn ha lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm, nuôi trồng thủy sản... bị ngập úng, thiệt hại.

10 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở. Trong đó, tại huyện Quan Sơn 3 điểm; Mường Lát 2 điểm; Quan Hóa 2 điểm; Lang Chánh 2 điểm; Bá Thước 1 điểm.

Đất đá sạt lở tràn xuống đường Quốc lộ 15 C huyện Mường Lát

Xảy ra 2 sự cố sạt lở, nứt vỡ đê điều, tại cống tiêu Nổ Thôn (vị trí K26+711 đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) và Cống tiêu 3 cửa (vị trí K37+840 đê tả sông Hoàng, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương), hiện đã xử lý xong.

Đáng chú ý, mưa lũ đã làm hàng loạt tuyết đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở đất taluy dương, taluy âm tại 183 vị trí, với khối lượng 60.000 m3. Ngoài ra, cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở khác trên các tuyến tỉnh lộ gây ách tắc giao thông.

Nước sông Chu tại Bản Mạ (thị trấn Thường Xuân) đã rút, nhưng vẫn ở mức cao

Mưa lũ cũng làm 5 cột điện trung thế và 16 cột điện hạ thế bị đổ, gãy. Riêng tại huyện Quan Sơn, đổ 3 vị trí cột đôi điện trung thế tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thuỷ, gây mất điện toàn xã Sơn Thuỷ.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân tu sửa nhà cửa, chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại, sớm ổn định đời sống.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động