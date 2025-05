VIDEO: Người đàn ông đi xe máy lao vào cống thoát nước bên đường tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 9-5 tại khu vực chợ Nà Si, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, anh V.V.T. (36 tuổi, trú tại bản Yên Tiến, xã Hát Lót) đang điều khiển xe máy tham gia giao thông bất ngờ lao thẳng vào cống thoát nước ven đường. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ.

Được biết, anh T. có tiền sử bị bệnh động kinh, đang trên đường đi lấy thuốc thì không may gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động