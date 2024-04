Video cầu ở Đài Loan lắc lư như đưa võng trong động đất

Your browser does not support the video tag.

Video cầu Trung Chính ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan lắc lư trong động đất. (Nguồn: Facebook/Hang Nguyen)

Trước đó, vào khoảng 7h58 ngày 3/4 đã xảy ra trận động đất 7,2 độ richter làm rung chuyển cả Đài Loan.

Truyền thông Đài Loan dẫn số liệu thống kê của cơ quan cứu hộ cứu nạn cho thấy, tính đến 16h30 cùng ngày, trận động đất đã khiến 9 người thiệt mạng, 821 người bị thương và 127 người bị mắc kẹt.

Công tác cứu hộ cứu nạn đang được tiếp tục tiến hành khẩn trương.

Cục Khí tượng Đài Loan cho biết tâm chấn trận động đất cách huyện Hoa Liên (huyện ven biển phía Đông Đài Loan) 25 km về phía Nam - Đông Nam, độ sâu tâm chấn 15,5 km.

Sau đó, lúc 8h11 cùng ngày, một trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra ở vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên, với tâm chấn sâu 10 km. Khoảng 20 phút sau đó, một trận động đất mạnh 5,9 độ richter tiếp tục xảy ra ở vùng biển này. Trong ngày ghi nhận nhiều dư chấn nhỏ khác trên toàn hòn đảo.

Truyền thông Trung Quốc cho biết các dư trận cũng được cảm nhận ở tỉnh Phúc Kiến và Thượng Hải (phía đông Trung Quốc đại lục).

Trận động đất sáng 3/4 là trận động đất lớn nhất ở Đài Loan trong 25 năm qua, kể từ trận động đất 7,6 độ richter xảy ra ngày 21/9/1999, cướp đi sinh mạng của hơn 2.400 người.

Tác giả: HOA VŨ

Nguồn tin: vtcnews.vn