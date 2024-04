Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Đài Loan (Trung Quốc)

Một tòa nhà đổ nghiêng tại Hoa Liên, Đài Loan. Ảnh: X/Twitter

Người phát ngôn của Cơ quan thời tiết trung ương Đài Loan nhận định rằng đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra vùng lãnh thổ này trong 25 năm qua. Năm 1999, đã xảy ra trận động đất độ lớn 7,6 khiến gần 2.400 người thiệt mạng tại Đài Loan.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất sáng 3/4 có độ lớn 7,4, tâm chấn nằm cách thành phố du lịch Hoa Liên khoảng 18 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu là 15,5 km.

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin đã xảy ra dư chấn độ lớn 6,5 sau trận động đất. Cơ quan chức năng Đài Loan thông báo có 26 tòa nhà sụp đổ với nhiều người bị mắc kẹt. Có 9 người bị thương trên đường cao tốc ở miền Trung Đài Loan do lở đất và đá rơi.

Hoa Liên là thành phố nằm ven biển, cách tâm chấn 18km. Ảnh: Daily Mail

Một công trình đổ sập lên các phương tiện. Ảnh: Daily Mail

Bụi bốc lên từ trận lở đất xảy ra sau trận động đất. Ảnh: Daily Mail

Tòa nhà tại Đài Bắc cũng bị hư hỏng. Ảnh: X/Twitter

Dưới đây là đoạn video nhân chứng quay từ một đoàn tàu đang di chuyển, ghi lại cảnh lở đất ở Hoa Liên sau trận động đất (nguồn: Reuters).

Your browser does not support the video tag.

Truyền hình Đài Loan đã phát hình ảnh về một số tòa nhà đổ sập tại phía Đông Hoa Liên (video dưới, nguồn: Reuters).

Your browser does not support the video tag.

Không lâu sau trận động đất, cả Nhật Bản, Philippines và Đài Loan đều ban hành cảnh báo sóng thần.

Thông tin ban đầu cho thấy đợt sóng thần đầu tiên trên đảo Okinawa phía Nam Nhật Bản khá nhỏ, chỉ cao chưa đến 30 cm. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cảnh báo đợt sóng thần thứ hai và thứ ba do trận động đất gây ra dự kiến sẽ lớn hơn.

Ông cũng cho biết cảnh báo sóng thần đối với Nhật Bản đã được hạ xuống mức khuyến cáo. Ông Hayashi vẫn khuyên người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nên di chuyển đến vùng đất cao hơn.

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines, cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở quốc gia Đông Nam Á này sau trận động đất tại Đài Loan.

Người dân ở các khu vực ven biển trên khắp các tỉnh thuộc Nhóm Quần đảo Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Isabela đã được khuyến cáo sơ tán ngay lập tức đến vùng đất cao hơn hoặc di chuyển sâu hơn vào đất liền.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ tàu thuyền ở các bến cảng, cửa sông cố định tàu thuyền và di chuyển ra khỏi vùng biển. Những chiếc thuyền đã ra khơi nên ở vùng nước sâu cho đến khi có thông báo thêm.

