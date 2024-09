Sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) quét qua, sáng 8-9, đường phố Hà Nội ngổn ngang cây đổ. Nhiều tuyến phố cả hàng cây đổ rạp xuống đường, hàng loạt phương tiện không thể di chuyển.

Hai cây cổ thụ nằm trên phố Nhà Thờ (nhìn thẳng vào Nhà thờ Lớn Hà Nội), đã bị bật gốc, đổ chắn ngang đường khiến nhiều người tiếc nuối

Nhiều tuyến phố, cứ khoảng 5-10 mét, người dân lại bắt gặp những cây đổ rạp hay cành cây nằm la liệt dưới đất. Người dân cùng lực lượng chức năng tích cực cưa cây, dọn dẹp để giao thông được lưu thông.

Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, tính đến 23 giờ ngày 7-9, trên địa bàn Hà Nội có 2.215 cây đổ và gãy cành, trong đó, có 1.617 cây đổ, 598 cây gãy cành.

Từ ngày 6-9 đến tối 7-9, trên địa bàn TP Hà Nội có 3 người tử vong và 7 người bị thương do mưa bão; phần lớn nguyên nhân là do người dân lưu thông trên đường bị cây đổ trúng.

VIDEO: Cận cảnh đường phố Hà Nội ngổn ngang sau khi bão số 3 càn quét qua

Cây đổ la liệt trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hoàn Kiếm)

Khu vực phố Phan Đình Phùng nhiều cây xanh đổ rạp xuống đường

Người dân, phương tiện gặp nhiều khó khăn khi qua khu vực này

Lực lượng chức năng tích cực xử lý cây xanh để giao thông được lưu thông

Một cây xanh đổ trên phố Phan Đình Phùng

Phố Tông Đản (Hoàn Kiếm) một cây xà cừ đổ chắn ngang đường

Phố Hàng Tre (Hoàn Kiếm) cây đổ ngổn ngang sau bão

Một xe ôtô bị đè bẹp dúm ở bán đảo Linh Đàm

Cây đổ ngổn ngang, lực lượng chức năng cùng người dân tích cực dọn dẹp

Cây đổ trên phố Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy)

Cây đổ đè hàng loạt xe máy ở khu vực phố cổ

Một cây đổ ở đường Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy)

Tác giả: Ng. Hưởng - Th. Huỳnh - H. Hưng - Hoàng Ng.

Nguồn tin: Báo Người lao động