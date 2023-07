Video 2 máy bay quân sự va chạm nhau trên không

(Ảnh: Không lực Colombia)

Theo một tuyên bố của lực lượng không quân, 1 phi công là trung tá, đã thiệt mạng.

“Một ủy ban điều tra đã được gửi đến hiện trường vụ việc để xác định nguyên nhân vụ va chạm” – theo tuyên bố trên.

Một video được tải lên phương tiện truyền thông xã hội được cho là thể hiện vụ va chạm. Trong đó, một số máy bay đang bay gần nhau. Tại một thời điểm, cánh của một trong những chiếc máy bay đó bốc cháy.

Các phi công được cho là đang luyện tập cho buổi triển lãm hàng không vào ngày 20/7 tại thành phố Rionegro. T-27 là phiên bản của máy bay cường kích hạng nhẹ Embraer 312 Tucano.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn