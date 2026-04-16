Vì sao thịt lợn sống - món ăn "kinh dị" vẫn khiến nhiều người muốn trải nghiệm?

Nhắc đến các món ăn tươi sống, nhiều người thường nghĩ ngay đến sushi của Nhật Bản. Tuy nhiên, trên bản đồ ẩm thực thế giới, kiểu thưởng thức “ăn tươi nuốt sống” thực phẩm không qua chế biến nhiệt lại phổ biến ở nhiều quốc gia. Tại Đức, một món ăn gây tranh cãi suốt nhiều năm chính là Hackepeter, hay còn gọi là Mett, loại “hamburger” làm hoàn toàn từ thịt lợn sống.

Trong tiếng Đức, “Mett” có nghĩa là thịt lợn băm nhỏ. Thành phần chính của món ăn này là thịt lợn tươi được xay nhuyễn, trộn cùng muối, hạt tiêu, tỏi và đôi khi thêm một số gia vị khác. Hỗn hợp sau đó được nặn thành khối hoặc phết trực tiếp lên bánh mì để thưởng thức. Điểm đặc biệt – và cũng gây sốc nhất – là toàn bộ quá trình này không hề có bước nấu chín.

Ở các vùng khác nhau của Đức, món ăn này có nhiều biến thể tên gọi. Tại miền Bắc, nó được gọi là Hackepeter. Khi thêm hành tây thái nhỏ, món trở thành Zwiebelmett; còn nếu thêm thảo mộc marjoram, người ta gọi là Thüringer Mett. Dù biến tấu ra sao, điểm chung vẫn là giữ nguyên trạng thái thịt sống, điều khiến nhiều thực khách nước ngoài không khỏi e dè.

Chính vì được ăn sống hoàn toàn, Mett thường xuyên góp mặt trong danh sách những món ăn “kinh dị” nhất thế giới. Nỗi lo lớn nhất nằm ở vấn đề an toàn thực phẩm, bởi thịt lợn sống có thể tiềm ẩn vi khuẩn hoặc ký sinh trùng nếu không được xử lý đúng cách. Tuy nhiên, tại Đức, món ăn này vẫn tồn tại và được tiêu thụ rộng rãi nhờ quy trình kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt.

Các cửa hàng bán thịt phải tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh chặt chẽ. Thịt lợn dùng để làm Mett luôn được bảo quản ở nhiệt độ khoảng 2 độ C, chỉ bán trong ngày và được xay bằng máy xay thô để đảm bảo độ tươi. Nguyên liệu thường là phần cơ bắp không gân, với tỷ lệ mỡ không vượt quá 35% nhằm giảm nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Một số phiên bản có nhiều mỡ hơn, được gọi là “schmierig”, mang nghĩa “béo ngậy” trong tiếng Đức.

Mett xuất hiện từ khoảng những năm 1970 và ban đầu được ăn trực tiếp mà không kèm theo bánh mì. Ngày nay, cách thưởng thức phổ biến nhất là phết thịt lên bánh mì tròn (brötchen), thêm hành tây cắt khoanh, rắc tiêu và đôi khi ăn kèm bơ hoặc phô mai để giảm bớt mùi tanh. Sự kết hợp này tạo nên trải nghiệm vừa lạ miệng, vừa gây “thử thách” với những ai chưa quen ăn đồ sống.

Dù nguyên liệu và cách chế biến khá đơn giản, Mett vẫn là món ăn khiến nhiều du khách phải “lắc đầu” khi lần đầu tiếp xúc. Không ít người tò mò muốn thử, nhưng cũng có không ít người cảm thấy khó vượt qua rào cản tâm lý khi nghĩ đến việc ăn thịt lợn sống.

Điều thú vị là người Đức không hoàn toàn “cứng nhắc” với cách ăn này. Nếu muốn, Mett vẫn có thể được nấu chín, chế biến thành dạng xúc xích, thịt viên hoặc nướng lên trước khi ăn. Tuy vậy, phiên bản sống nguyên bản vẫn là cách thưởng thức truyền thống, phản ánh một nét văn hóa ẩm thực độc đáo, và cũng đầy tranh cãi, của quốc gia châu Âu này.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn