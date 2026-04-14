Về làng Chuồn ăn bánh khoái cá kình

Bánh khoái ở Huế vốn đã khác bánh xèo miền Nam: nhỏ hơn, dày hơn và giòn hơn. Nhưng ở làng Chuồn, cái khác biệt lớn nhất nằm ở nhân bánh. Không phải tôm, thịt hay giá đỗ, mà là cá kình thường được để nguyên con. Khi bột gạo được đổ xuống chảo, tiếng “xèo” vang lên, lớp vỏ dần se lại. Người làm bánh nhẹ tay đặt cá lên, đậy nắp, chờ đến khi bánh vàng ruộm, giòn rụm.