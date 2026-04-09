Món ăn kinh dị nhất thế giới: 'Nhắm mắt' thưởng thức đặc sản nghe tên đã rùng mình

Côn trùng là món ăn không còn xa lạ ở Campuchia nói riêng và các nước châu Á nói chung. Tuy nhiên hiếm có quốc gia nào các món côn trùng lại phổ biến như ở Campuchia. Thoạt nhìn trông có phần đáng sợ nhưng nhện chiên giòn là món khoái khẩu của người dân địa phương và trở thành đặc sản được bày bán rất nhiều tại các khu chợ.

Thị trấn Skuon ở Campuchia nổi tiếng thế giới với món nhện hùm chiên giòn (A-ping). Những con nhện đen ngòm, to bằng bàn tay với đôi chân đầy lông lá được tẩm ướp gia vị rồi chiên ngập dầu. Món ăn này bắt nguồn từ những thời kỳ đói kém, khi người dân lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực trầm trọng và phải vào rừng tìm kiếm thức ăn.

Thông thường phần thân con nhện là phần ngon nhất, nhiều hương vị nhất. Nhiều du khách sau khi thưởng thức món nhện rang giòn thì cho rằng nó có hương vị như cua. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ sự dũng cảm để thưởng thức con nhện khổng lồ mình đầy lông có phần đáng sợ này.

Đối với những người chưa bao giờ ăn món này, người dân địa phương khuyên chỉ nên thử ăn chân của nhện cho an toàn, bởi phần bụng còn chứa nội tạng và chất dịch sẽ khiến du khách ái ngại khi nếm thử. Bởi vậy muốn thưởng thức món ăn kinh dị nhất thế giới này người dân cần bỏ qua lỗi sợ hãi. Khi cắn vào một con nhện chiên, thực khách sẽ cảm nhận được lớp vỏ ngoài giòn tan, nhưng phần bụng nhện lại chứa một lớp dịch nâu sền sệt gồm nội tạng và đôi khi là cả trứng nhện. Mùi vị của nó được mô tả là sự kết hợp giữa thịt gà và cá, nhưng hình dạng gớm ghiếc của loài vật này vẫn là một rào cản tâm lý cực lớn đối với bất kỳ ai.

Nhện rang giòn ở ngoài nhưng có vị bùi bùi, mềm xốp và hơi nhầy nhầy ở bên trong, nhất là phần thịt trắng ở bụng nhện. Ảnh minh họa.

Để làm nên món ăn độc lạ, người Campuchia thường cho những con nhện độc còn sống vào trong chảo dầu nóng, đảo đều đến khi giòn. Đợi nhện ráo dầu, họ rắc gia vị lên trên. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được món này gần giống với chân cua chiên giòn. Giá mỗi con nhện khoảng 1 USD.