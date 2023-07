Vì sao mùa hè bật điều hòa mà ô tô vẫn nóng?

Vào mùa hè nóng bức, hệ thống điều hòa của xe hơi sẽ phải chạy liên tục. Nhưng liệu bạn có biết cách tốt nhất để làm mát xe? Dưới đây là những sai lầm thường gặp nhất khi sử dụng điều hòa ô tô trong mùa hè.

Để xe quá lâu ngoài trời nắng

Dừng đỗ xe quá lâu ngoài trời nắng khiến nhiệt độ bên trong xe có thể lên tới hơn 60 độ C do hấp thụ nhiệt. Các bộ phận tăng nhiệt đồng nghĩa với việc sinh ra nhiệt khi khởi động máy. Do vậy, khi khởi động máy, dù bạn có bật điều hòa thì vẫn có cảm giá nóng nực.

Ngoài ra, để xe ngoài trời nắng quá lâu không chỉ làm tăng nhiệt độ trong xe mà còn làm cho sơn và nội thất xe cũng nhanh bạc màu, xuống cấp.

Đỗ xe quá lâu dưới trời nắng khiến điều hòa giảm hiệu quả khi hoạt động (Ảnh minh họa).

Do đó, khi đỗ xe, cố gắng tìm nơi có bóng râm, bên hông các tòa nhà. Nếu không còn cách nào khác nên chuẩn bị tấm bạt che nắng cho xe, các tấm phản quang để bên trong xe cũng có những tác dụng nhất định, ô che nắng ở kính lái.

Ngoài ra, chủ xe hãy để kính cửa sổ mở hé ra khoảng 1-2 cm để không khí trong xe được lưu thông. Việc hạ kính ô tô trước khi bật điều hòa giúp nhiệt trong xe thoát ra ngoài. Các bộ phận trên xe như bảng táp lô, ghế da, ốp cửa và nhiều chi tiết khác đều làm từ nhựa. Những chi tiết này khi gặp thời tiết nóng sẽ tỏa ra mùi khó chịu, hạ kính sẽ giúp hơi nóng và mùi khó chịu này thoát ra ngoài. Đồng thời, chủ xe nên bật quạt gió, hoặc dùng một số biện pháp khác để đẩy hết khí nóng còn lưu lại bên trong hệ thống trước khi khởi hành.

Chưa khởi động xe đã bật điều hòa

Xe chưa nổ máy xong đã bật điều hòa ngay khiến ắc quy phải hoạt động để chạy quạt gió và cũng chịu tải đột ngột. Thói quen này theo thời gian sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống phát điện của xe và làm bình ắc quy giảm tuổi thọ do phải hoạt động quá công suất.

Thay vào bật điều hòa ngay lập tức, chủ sở hữu có thể làm giảm nhiệt trong xe xuống trước bằng cách hạ hết cửa kính, lấy gió ngoài, bật quạt gió tốc độ cao nhất vừa để đẩy không khí độc ra ngoài, vừa để hạ nhiệt cho cabin. Sau khi xe chạy khoảng 5 - 10 phút, hãy đóng chặt các cửa kính và bật A/C, lấy gió trong, sau đó giảm dần mức quạt phù hợp để có độ lạnh vừa ý.

Bật điều hòa ngay khi vừa lên xe khiến giảm tuổi thọ thiết bị (Ảnh minh họa).

Lưu ý khi bật hệ thống điều hòa, người dùng không nên chỉnh mức làm lạnh cao nhất ngay sau khi bật điều hòa, vì sẽ khiến dàn lạnh hoạt động quá sức, làm tiêu tốn nhiên liệu và dễ dẫn đến những hư hỏng cho hệ thống điều hòa.

Điều chỉnh nhiệt độ đột ngột

Việc sử dụng điều hòa trên ô tô không đơn giản chỉ là bật tắt hay tăng giảm nhiệt độ. Việc đột ngột giảm nhiệt độ trong xe khi nhiệt độ xe đang cao khiến điều hòa phải hoạt động hết công suất. Tài xế nên đặt mức công suất điều hòa phù hợp dựa trên số lượng hành khách, tải trọng trên xe.

Theo nhiều người dùng lâu năm, nên để điều hòa mát dần dần, không nên để ở mức làm lạnh cao nhất, sẽ khiến dàn lạnh hoạt động quá sức. Tránh thay đổi đột ngột nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp gây hiện tượng sốc nhiệt.

Ngoài việc gây đột quỵ do chênh lệch nhiệt, việc chạy quạt gió và để nhiệt độ của máy điều hòa không khí thất thường cũng có thể gây ra các tác động tiêu cực đến sức khỏe, bao gồm cảm cúm và đau họng. Để bảo vệ sức khỏe của hành khách và kéo dài tuổi thọ của xe, các bác sĩ khuyên người lái nên để điều hòa trong xe ở nhiệt độ trên 25 độ C.

Tắt động cơ và điều hòa cùng lúc

Nhiều người đợi đến lúc bước xuống xe mới tắt điều hòa, điều này gây ra tình trạng sốc nhiệt khi bạn bước từ trong khoang cabin ra bên ngoài trời nắng nóng.

Do đó, trước khi dừng xe khoảng 10 phút, bạn nên tắt hệ thống điều hòa và mở cửa thông thoáng cho nguồn khí thoát ra bên ngoài, giảm dần mức chênh lệch nhiệt độ trong xe và bên ngoài và giúp hệ thống điều hòa vận hành tốt hơn sau đó mới tắt máy.

Bật điều hòa khi đi vào vùng ngập nước

Trong trường hợp chạy xe vào trời mưa và những khu vực ngập nước cao, bạn nên tắt toàn bộ hệ thống điều hòa tránh rác bẩn theo dòng nước có thể xâm nhập gây kẹt quạt gió làm hỏng hệ thống điều hòa.

Nên tắt hệ thống điều hòa ô tô khi xe đi vào vùng ngập nước (Ảnh minh họa).

Bên cạnh việc nắm được cách sử dụng hiệu quả, tránh những sai lầm khi dùng điều hòa, người dùng nên bảo dưỡng hệ thống điều hòa ô tô định kỳ. Ngoài ra, để điều hòa ô tô luôn hoạt động tốt trong suốt mùa cao điểm, người sử dụng cũng nên tăng cường kiểm tra và vệ sinh hệ thống dẫn khí.

Cụ thể, sau 5.000 km, chủ sở hữu ô tô nên kiểm tra và vệ sinh bộ lọc gió điều hòa. Hiệu quả trao đổi nhiệt của máy điều hòa không khí được cải thiện nếu quạt gió sạch. Một thành phần khác cũng cần được quan tâm là khí gas, chủ xe cần chú ý kiểm tra và nạp thêm khi cần .

Sử dụng điều hòa ô tô đúng cách sẽ giúp làm mát hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Để tăng tuổi thọ cho hệ thống làm mát, chủ xe nên chú ý vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: giadinhonline.vn