Vì sao Bộ Công an đề xuất phạt tới 30 triệu đồng với lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi?

Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) đã đề xuất tăng mức phạt với một số hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông... Đáng chú ý, hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển được đề xuất tăng gấp 5 lần (từ 4 - 6 triệu đồng với mức phạt cũ lên 28 - 30 triệu đồng), theo báo Vietnamnet.

Nói về lý do đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện để tham gia giao thông, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Bộ Công an đang thực hiện cao điểm về việc ngăn chặn hiện tượng học sinh hoặc là trẻ trong độ tuổi học sinh điều khiển phương tiện gây tai nạn cho bản thân hoặc người khác. Nhất là hành vi sử dụng phương tiện vào các hoạt động tụ tập, đua xe, lạng lách, đánh võng...

Bộ Công an đề xuất tăng gấp 5 lần mức xử phạt với lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi (mức phạt cũ từ 4-6 triệu đồng; dự kiến mức phạt mới 28-30 triệu đồng). Ảnh minh họa

"Ngoài nguyên nhân xử lý trực tiếp đến người sử dụng phương tiện, thì cũng phải gắn trách nhiệm và xử lý của những trường hợp mà giao xe cho người không đủ điều kiện, bởi vì như vậy cũng gián tiếp gây nên cái nguy hiểm cho xã hội và những hành vi này cũng cần phải có chế tài đối với những người giao xe.

Thực tế, trong thời gian vừa qua cũng đã xử lý bằng hình sự một số trường hợp với tội danh là giao xe cho người không đủ điều kiện gây tai nạn giao thông. Do đó, việc nâng chế tài xử phạt đối với người giao xe cho người không đủ điều kiện này cũng là một hình thức răn đe, để cho những trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện sẽ phải nhìn lại trước khi đưa phương tiện cho những người chưa đủ điều kiện khi tham gia giao thông", báo VOV dẫn lời Đại tá Huy.

Cũng theo Đại tá Huy, song song với việc xử lý vi phạm, Cục CSGT còn thực hiện theo các chương trình phối hợp giữa lực lượng công an với cơ quan giáo dục, nhà trường, chính quyền địa phương, cơ sở và các đoàn thể xã hội, đưa ra những biện pháp để đảm bảo việc xử lý nghiêm minh nhằm chấm dứt các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Khi phát hiện những trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện hoặc các trường hợp học sinh điều khiển phương tiện mà chưa đủ điều kiện, thì lực lượng chức năng sẽ phải chấm dứt những việc vi phạm và yêu cầu các đơn vị liên quan, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, nhà trường vào cuộc để cùng với lực lượng công an giải quyết triệt để.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn