Vì rượu, con sát hại cha

Toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Lý Văn Hòa

Bị hại là bố ruột của bị cáo, ông Lý Văn H.

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 15/11/2022, ông H đi uống rượu về đã chửi bới mẹ của Hòa, nhưng không chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều cùng ngày, Hòa ăn cơm, uống rượu cùng bạn bè tại nhà sau đó đi ngủ. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, ông H đi uống rượu về rồi lại chửi bà L (mẹ Hòa) làm Hòa tỉnh giấc

Trong lúc nóng giận, Hòa túm áo của ông H khiến ông H ngã nằm ngửa ra nền nhà. Tiếp đó, Hòa cầm một khúc gỗ bằng hai tay đập hai phát liên tiếp từ trên xuống trúng vào vùng đầu bên phải của ông H khiến ông nằm gục xuống nền nhà bất tỉnh.

Hòa tiếp tục vung khúc gỗ lên để đánh ông H thì bà L chạy vào can ngăn kéo Hòa lại làm Hòa vụt khúc gỗ xuống trúng nền đất khiến khúc gỗ gãy đôi.

Lúc này Hòa để lại hai khúc gỗ tại hiện trường rồi thay quần áo, điều khiển xe mô tô đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 17/GĐPY-PC09 ngày 18/11/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận nguyên nhân chết của ông H là do “Vết thương sọ não hở gây chảy máu, tụ máu, đứt dập nát tổ chức não dẫn đến tử vong. Các vết thương tại vùng đầu tử thi do vật tày cứng, có cạnh gây nên”.

Bị cáo Lý Văn Hòa tại phiên xử

Tại phiên tòa, bị cáo Hòa đã thể hiện sự ăn năn, hối hận đối với hành vi mình đã thực hiện.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xét nhân thân, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lý Văn Hòa 17 năm tù.

