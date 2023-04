Mâu thuẫn tình cảm, đối tượng mua xăng châm lửa đốt nhà trọ bạn gái

Đối tượng Bạc Ngọc Minh vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người". (Ảnh:CA)

Ngày 26/4/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa và Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ đối tượng Bạch Ngọc Minh (SN: 1990, trú: TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi “Giết người”.

Qua điều tra, đối tượng Bạch Ngọc Minh khai nhận có mối quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Cẩm M. (SN: 1994, trú huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu). Do xảy ra mâu thuẫn thuẫn về chuyện tình cảm nên đối tượng Minh đã nảy sinh ý định dùng xăng đốt phòng trọ của chị M.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23/4/2023, Minh điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đen, BKS: 60B6-022.50 mua một can xăng chạy xe đến khu phòng trọ thuộc khu phố 1, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa nhằm mục đích tìm và đốt phòng trọ của chị M.

Khi đến, Minh thấy dãy phòng trọ có 3 phòng liền nhau và có 2 phòng khóa cửa bên ngoài duy nhất chỉ một căn phòng không khóa cửa ngoài bên trong tắt điện (không phải phòng chị M.).

Do nghĩ đó là phòng của chị M. đang ở, Minh lấy một cái móc quần áo bằng nhôm ở dãy phòng trọ rồi cột chặt bên ngoài cánh cửa chính của phòng trọ rồi tạt xăng vào bên trong qua khe thông gió rồi lấy vải tẩm xăng bật lửa châm ném vào bên trong phòng trọ. Hậu quả làm 3 người trong phòng trọ bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khi thấy lửa bùng cháy, Minh bỏ chạy ra ngoài và lên xe môtô bỏ trốn.

Sau khi gây án, Minh bắt xe khách về TP Bạc Liêu để lẩn trốn, đồng thời tìm đến nhà của chị M. tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để quay phim, chụp ảnh, tiếp tục đe doạ sẽ trả thù gia đình của chị M.

Đối tượng Bạch Ngọc Minh là đối tượng hình sự nguy hiểm, có 4 tiền án, tiền sự về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

Hiện Công an đang điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Mai Phong

Nguồn tin: baovephapluat.vn