Vết trượt dài của anh cửu vạn nghèo sau khi trúng độc đắc 42 tờ vé số

Từ anh cửu vạn nghèo đến tỷ phú trúng số

Tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Long An (cũ), câu chuyện về những phận người từng chạm tay vào “giấc mơ đổi đời” nhờ trúng số rồi rơi xuống vực sâu vẫn còn được người dân nhắc lại bằng giọng trầm buồn.

Chợ Nhật Tạo, xã An Nhựt Tân trước đây là nơi mua bán vé số rầm rộ. Ảnh: T.A.

Tôi ghé vào một quán nước nhỏ đầu làng để nghỉ chân sau quãng đường dài. Chưa đầy 20 phút, hơn chục người bán vé số đã ghé vào mời chào. Có trẻ em gầy gò, có cụ già tóc bạc, có phụ nữ lam lũ và cả những người đàn ông da sạm nắng. Những xấp vé số được chìa ra với cùng một niềm hy vọng mong manh: biết đâu, chỉ một tờ giấy mỏng manh ấy sẽ đổi lấy một cuộc đời khác.

Chị Thủy, 49 tuổi – chủ quán nước – mang ly trà ra mời khách rồi nói, ở An Nhựt Tân, người bán vé số nhiều mà người từng trúng số cũng không ít. “Chỉ cần ngồi ở quán nước hay ngoài chợ là vé số tới tấp. Có ngày lắc đầu không kịp”, chị cười, rồi chùng giọng.

Trong số những trường hợp trúng số, câu chuyện về người cửu vạn nghèo bỗng trở thành tỷ phú vẫn được người dân nơi đây nhắc lại như một bài học buồn.

Năm 1991, cả xã An Nhựt Tân rúng động bởi tin anh Thạch Cảnh Tâm trúng một lúc 42 tờ vé số độc đắc. Anh Tâm quê Long Xuyên, những năm 1980 làm lơ xe tuyến Sài Gòn – miền Tây. Trong một lần dừng chân ở Long An, anh quen rồi nên duyên với chị N.T.U., người con gái cùng tuổi ở An Nhựt Tân. Vì không được hai bên gia đình chấp thuận, họ chỉ lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, không đám cưới, không tiệc tùng. Hai vợ chồng dựng tạm một căn chòi nhỏ, ngày ngày chị U. bán nước, anh Tâm bỏ nghề lơ xe, đi làm cửu vạn kiếm sống qua ngày.

Vận mệnh đổi chiều vào một ngày rất đỗi bình thường. Gần đến giờ quay số, một cụ ông bán vé số vẫn còn nguyên 42 tờ cùng một dãy số chưa bán được. Thấy anh Tâm, cụ nài nỉ mua giúp. Thương người già, anh Tâm vét hết số tiền ít ỏi trong túi mua trọn xấp vé. Không ai ngờ, tối hôm đó, khi bữa cơm nghèo còn chưa kịp dọn xong, cụ ông hớt hải chạy đến báo tin: cả 42 tờ vé số đều trúng độc đắc.

Anh Tâm ban đầu không tin. Chỉ đến khi cả hai vợ chồng cùng dò từng con số, đối chiếu với cuốn sổ kết quả, anh mới lặng người nhận ra mình vừa chạm tay vào “lộc trời”. Số tiền hơn 2,2 tỷ đồng thời ấy đủ để đổi đời không chỉ cho một gia đình, mà cho cả dòng họ.

Từ anh cửu vạn nghèo, anh Tâm bước thẳng lên vị trí “đại gia” của vùng. Vợ chồng anh chia tiền cho anh em nội ngoại, mỗi người 40-50 triệu đồng.

Số tiền còn lại anh Tâm mua đất mặt tiền Quốc lộ 1A, xây biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, sắm ô tô. Tận dụng chút kinh nghiệm thời làm lơ xe, anh đầu tư xe khách, xà lan, máy xúc, mở công ty vận tải. Cuộc sống tưởng chừng bước sang trang mới.

Bi kịch về giấc mơ đổi đời

Những năm cuối thập niên 1990, việc làm ăn của anh Tâm khá thuận lợi. Công ty tạo việc làm cho người thân, bà con trong xã. Đi đâu, anh cũng ngồi xe hơi, được gọi bằng hai chữ “đại gia” với ánh mắt nể trọng. Nhưng cùng lúc ấy, đồng tiền đến quá dễ cũng bắt đầu kéo anh rời xa những giá trị cũ. Anh sa vào ăn chơi, nhậu nhẹt, trăng hoa, tiêu tiền không tiếc tay. Sự hào phóng trở thành thói quen, còn kỷ luật trong làm ăn thì dần biến mất.

Đến năm 2001, vận may quay lưng. Công việc thua lỗ kéo dài, chỉ một năm sau, anh Tâm chính thức phá sản, gánh khoản nợ hơn 17 tỷ đồng. Những người từng vây quanh anh khi giàu sang lặng lẽ rời đi. Biệt thự, xe cộ, công ty lần lượt bán sạch để trả nợ. Đứa con nhỏ được gửi về cho ông bà nội, còn vợ chồng anh Tâm phải bỏ xứ ra đi, trốn khỏi những ánh mắt dò xét và ký ức đau đớn.

Người dân trong xã nhớ lại buổi sáng hay tin anh Tâm vỡ nợ. Căn biệt thự mặt tiền đóng cửa im lìm, không còn dấu vết của một gia đình từng giàu sang bậc nhất vùng. Từ đó, anh Tâm biến mất khỏi quê nhà.

Theo người thân, hiện vợ chồng anh Tâm mưu sinh ở Tp.HCM: chồng làm bảo vệ, vợ phục vụ quán ăn. Địa chỉ cụ thể không ai biết, có lẽ vì họ ngại trở về, ngại đối diện với quá khứ. Thỉnh thoảng, những cuộc điện thoại hỏi thăm ngắn ngủi là sợi dây duy nhất còn nối họ với quê nhà.

Câu chuyện của anh Tâm, với người dân An Nhựt Tân, không chỉ là chuyện trúng số nhiều hay ít, mà là một bi kịch về giấc mơ đổi đời. Khi “lộc trời” đến quá nhanh, con người ta chưa kịp học cách giữ mình, thì giàu sang cũng mong manh như chính những tờ vé số. Và khi giấc mơ tan vỡ, thứ còn lại không chỉ là con số 0, mà là cả một cuộc đời mang theo day dứt, xót xa, không biết đến bao giờ mới nguôi.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn