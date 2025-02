Vết trượt dài của cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc cùng "em gái nuôi"

Công an tỉnh Kiên Giang vừa kết luận và đề nghị truy tố các bị can Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc và em gái nuôi của Mót là Nguyễn Thị Hằng (SN 1979; ngụ tỉnh Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo kết luận điều tra, năm 2021 - năm cuối nhiệm kỳ Trưởng Công an TP Phú Quốc, Đại tá Mót quen Hằng, từ Nam Định vào làm ăn, rồi nhận là "em gái". Bà này từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND Cấp cao tại Hà Nội phạt 4 năm 6 tháng tù.