Vào mùa 'săn' chuột đồng kiếm tiền triệu tại xứ Nghệ

Những ngày qua, cơ sở thu mua chuột đồng của anh Cung Đình Mậu trú xóm 1 - Thọ Bằng, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An luôn tất bật người dân đến bán chuột đồng. Cơ sở của anh Mậu nhiều năm nay trở thành địa chỉ thu mua chuột đồng có người dân trên địa bàn.

Săn chuột đồng đang trở thành nghề cho thu nhập cao và ổn định cho người dân vào những ngày nông nhàn

Anh Mậu cho biết: “Thời điểm nay, chuột đồng sinh sản nhiều gây hại cho mùa màng nên người dân thường đi đào bắt để bảo vệ cây trồng. Trước đây, chuột đồng nếu đào được thì sẽ trở thành thực phẩm để người dân chế biến món ăn. Tuy nhiên, dần dần, thứ thịt chuột đồng này được nhiều người biết đến và nhanh chóng trở thành “đặc sản”. Hiện tại, mỗi ngày cơ sở của anh Mậu nhập trên 1 tấn chuột đồng rồi mang ra các tỉnh phía bắc như Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội để tiêu thụ”.

Những con chuột đồng sống được thu mua với gia giao động từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng. Mỗi chuyến đi săn, người dân có thể thu từ 40 kg đến 70 kg

Gần 2 tháng nay, anh Cung Đình Lĩnh (SN 1972) trú làng Thọ Bằng cùng vợ là chị Lương Thị Hồng (SN 1972) ngày nào cũng sắp xếp đi săn bắt chuột để kiếm thêm thu nhập. Chị Hồng cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi đặt gần 300 chiếc bẫy chuột. Công việc này sẽ phải thức đêm tuy vất vả nhưng thu nhập mỗi chuyến cũng khá. Như chuyến này, hai vợ chồng bẫy được khoảng 40kg, sau khi bán, số tiền thu về hơn 1,5 triệu đồng nên tôi rất phấn khởi”.

Sau một đêm đánh bẫy, ông Cung Đình Phong (SN 1964) trú xóm 1, Thọ Bằng trở về nhập cho cơ sở thu mua gần hơn 70kg chuột, trừ chi phí, xăng xe ông thu về hơn 2 triệu đồng. Ông Phong cho hay, nghề này không tốn chi phí nhưng mất thời gian, thậm chí thức cả đêm để trông bẫy, và đòi hỏi người đi săn bắt phải có kinh nghiệm làm sao để khi chuột mắc bất vẫn còn sống để nhập cho các cơ sở thu mua.

Không chỉ thu mua chột sống, những vựa chuột tại xã Bình Minh, Nghệ An còn làm sạch chuột để bán cho người có nhu cầu với giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/kg

Không những bán để kiếm tiền, thịt chuột đồng còn là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tại vựa thu mua chuột, kiêm luôn dịch vụ làm sạch rồi bán cho người dân trên địa bàn với giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/kg.

Tại xã Bình Minh có hơn 330 hộ với trên 1.100 nhân khẩu, xong mùa màng lúc nào cũng có khoảng 100 người thường xuyên đi săn bắt chuột. Nghề “săn” chuột vào những ngày nông nhàn đã giúp cho người nông dân có thêm thu nhập, cuộc sống được cải thiện hơn.

“Chúng tôi khuyến khích bà con tham gia săn bắt chuột, vừa bảo vệ hoa màu, mùa màng; lại vừa phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh, môi trường sống. Đặc biệt, việc săn bắt chuột đã giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn”, ông Hoàng Khắc Thọ, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Bình Minh cho biết.

Tác giả: An An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn