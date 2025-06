Văn Quyết lọt tốp kiến tạo nhiều nhất V-League 2024/2025

Hà Nội FC vẫn đang bám đuổi Nam Định trong cuộc đua vô địch V-League 2024/2025. Sau 24 vòng đấu, đội chủ sân Hàng Đẫy có 46 điểm, kém nhà đương kim vô địch Nam Định 5 điểm.

Dù cơ hội lật ngược thế cờ trước Nam Định là rất khó, bởi đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chỉ cần giành 1 điểm trong 2 trận đấu cuối với Quảng Nam và Hà Tĩnh là lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, màn nước rút ngoạn mục của Hà Nội FC ở giai đoạn 2 rất đáng khen ngợi.

Văn Quyết có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Hà Nội FC (Ảnh: VPF).

Trong chuỗi trận thăng hoa của Hà Nội FC ở giai đoạn 2 mùa giải 2024/2025, Văn Quyết chính là điểm nhấn. Đội trưởng của Hà Nội FC đã có tổng cộng 7 bàn thắng, 6 kiến tạo ở sân chơi cao nhất Việt Nam mùa giải năm nay.

Về số bàn thắng, Văn Quyết kém người dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Lucao 5 bàn. Tuy nhiên, ở khía cạnh kiến tạo, cầu thủ sinh năm 1991 tạm đứng thứ 2 sau Ribamar, Khuất Văn Khang và Tiến Anh – những người có 7 đường kiến tạo.

Your browser does not support the video tag.

FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn.

Nếu tính về số đóng góp bàn thắng và kiến tạo ở V-League 2024/2025, Ribamar của Thanh Hóa đang khiến người hâm mộ bất ngờ. Bởi cầu thủ này kiến tạo nhiều nhất và ghi bàn nhiều thứ hai, chỉ kém Lucao 1 bàn. Chân sút của Thanh Hóa có cơ hội lớn để giành danh hiệu “Vua phá lưới”.

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn tin: vov.vn