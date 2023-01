Va chạm với xe bán tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Đâm chết em vợ sau khi đi nhậu về Ngày 16-1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là Nguyễn Văn Phúc (50 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Nguyễn Văn Đức tại cơ quan công an Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15-1, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Văn Đức (53 tuổi, ngụ thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) xảy ra cãi nhau với vợ. Anh Nguyễn Văn Phúc (là em ruột vợ của Đức) ở gần một bên nghe tiếng cãi nhau lớn nên đã chạy sang can ngăn. Trong lúc giằng co, anh Phúc bị Đức dùng kéo đâm gục ngã. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Gây án xong, Đức đến cơ quan công an đầu thú.