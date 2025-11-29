Va chạm giao thông, hai người tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết - Ảnh: BỒNG SƠN

Vụ tai nạn xảy ra ngày 28-11 trên tuyến đường Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Xe tải do tài xế Lương Tấn Sỹ cầm lái chạy hướng Pleiku - Quy Nhơn, khi đến trước số nhà 66 Lê Duẩn thì va chạm mạnh với xe máy do ông P.H.Đ. (trú phường Pleiku) lái chở theo cháu D.N.B.N. (sinh năm 2015) đang chuyển hướng sang đường.

Cú tông mạnh khiến ông Đ. và cháu N. chết tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

