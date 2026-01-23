Công bố danh sách Bộ Chính trị khóa XIV

Quang cảnh Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: TTXVN

Sáng 23-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Thanh Mẫn báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Danh sách Bộ Chính trị khóa XIV được công bố tại phiên bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào chiều 23-1, bao gồm:

1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Quân ủy Trung ương

2. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV

3. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

4. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

5. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

6. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

7. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

8. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

9. Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

10. Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa

11. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

12. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

13. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí

14. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

15. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

16. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

17. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

18. Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn

19. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Tác giả: LÊ KIÊN - THÀNH CHUNG - TIẾN LONG

Nguồn tin: tuoitre.vn