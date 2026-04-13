Ủy ban Kiểm tra được tăng thẩm quyền, áp dụng ghi âm, ghi hình, yêu cầu phong tỏa tài khoản

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 13-4, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh quán triệt chuyên đề Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Kiên quyết xử lý các sai phạm, bảo vệ người dám đổi mới, dám làm vì lợi ích chung

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết điểm mới trong nghị quyết là tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu góp phần bảo đảm triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách...

Kiểm tra, giám sát phải góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển, phát hiện và bảo vệ những nhân tố mới tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Mọi tổ chức Đảng và đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, tự kiểm tra, giám sát và chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các dấu hiệu vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quan điểm chỉ đạo mới này đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát vừa nghiêm minh, vừa góp phần kiến tạo khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển đất nước.

Kiên quyết xử lý các sai phạm, song phải bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với cấp ủy, tổ chức Đảng, theo ông cần chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của tổ chức Đảng, đảng viên, chủ động và phát huy vai trò của chi bộ, trách nhiệm của đảng viên trong giám sát tổ chức Đảng trên tinh thần toàn Đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát...

Mọi biểu hiện suy thoái, vi phạm nếu được phát hiện từ sớm ngay tại chi bộ sẽ không tích tụ thành sai phạm lớn.

Với ủy ban kiểm tra các cấp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ tập trung kiểm tra các vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra, các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các nhiệm vụ, thẩm quyền mới như kiểm soát tài sản, thu nhập và thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Ông cho rằng cần đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang công tác phòng ngừa, cảnh báo vi phạm để phát hiện các nguy cơ có thể dẫn đến sai phạm.

Theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Kiên quyết xử lý vi phạm, kỷ luật các trường hợp gây trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Được sử dụng một số biện pháp ghi âm, ghi hình, yêu cầu phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản

Với Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh nguyên tắc ở đâu có hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên thì ở đó phải được kiểm tra, giám sát, không để bỏ trống, bỏ lọt các địa bàn, lĩnh vực.

Không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Ông cho biết quy định mới bổ sung nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp.

Khi cần bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm còn thiếu so với đề án nhân sự được phê duyệt thì ban thường vụ cấp ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp trên để xem xét, quyết định (không phải xin chủ trương).

Khi thay đổi chủ nhiệm ủy ban kiểm tra phải trao đổi với ủy ban kiểm tra cấp trên để báo cáo ban thường vụ cấp ủy xem xét, quyết định, trước khi giới thiệu để bầu bổ sung chủ nhiệm.

Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát được sử dụng một số biện pháp ghi âm, ghi hình, niêm phong hồ sơ, tài liệu, yêu cầu cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản, tạm hoãn xuất cảnh và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Về biện pháp mới áp dụng như ghi âm, ghi hình (như quy định về người thực hiện, biện pháp, thiết bị ghi âm, ghi hình…) sẽ được quy định chi tiết trong hướng dẫn của Ban Bí thư thực hiện quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền và chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra để thụ lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong phân cấp, tăng thẩm quyền, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, cấp ủy viên cấp trên cơ sở trở xuống.

Khiển trách, cảnh cáo, cách chức cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đương chức và nghỉ hưu), đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là ủy viên Trung ương Đảng.

Ngoài ra, quy định mới quy định rõ hơn về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của ban thường vụ, đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Quy định mới cũng bổ sung nguyên tắc, nội dung giải quyết tố cáo phù hợp với tình hình thực tiễn...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ