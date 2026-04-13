Ông Nguyễn Duy Ngọc nói về việc Trung ương cho phép thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc - Ảnh: Q.PHÚC

Sáng 13-4, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trình bày chuyên đề Quy định 20 về thi hành Điều lệ Đảng. Trong đó, ông đã nhấn mạnh một số nội dung mới, trọng tâm.

Thí điểm lập đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước cấp cơ sở ở cấp xã

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, Trung ương bổ sung quy định thí điểm lập đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước cấp cơ sở ở xã, phường, đặc khu.

Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy của đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy xã, phường đặc khu, cho đảng ủy của đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy doanh nghiệp nhà nước mà trước đây là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng khi có đủ điều kiện.

Trung ương bổ sung quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp khác với quy định trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng của 6 đảng bộ mới thành lập ở Trung ương, cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương của đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các cơ quan ngành dọc ở địa phương.

Quy định mới về điều động, chỉ định cấp ủy viên

Về điều động, chỉ định cấp ủy viên, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết Trung ương bổ sung, sửa đổi một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục của tổ chức đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy các cấp.

Theo đó, quy định trường hợp chi bộ khuyết, thiếu cả bí thư, phó bí thư, chi ủy viên thì cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, chỉ định.

Quy định cũng quy định trường hợp cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp có thể chỉ định đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức giữ chức danh bí thư cấp ủy (chi bộ) cơ quan, đơn vị, tổ chức đó.

Đáng chú ý, quy định thí điểm việc cấp ủy cấp trên khi chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, giữ các chức danh lãnh đạo cấp dưới trực tiếp thì đồng thời chỉ định tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy theo cơ cấu của cấp dưới các cấp.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho hay trong kiện toàn nhân sự thời gian qua, cùng một nhân sự nhưng phải thực hiện nhiều quy trình, thủ tục cho từng cấp, từng chức danh kiêm nhiệm theo cơ cấu dẫn đến chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cán bộ.

Do đó, việc bổ sung nội dung thí điểm nhằm đổi mới quy trình công tác cán bộ, thuận lợi trong việc kiện toàn nhân sự cấp ủy, bảo đảm đồng bộ, giảm thủ tục hành chính và các bước trung gian, tăng tính chủ động của cấp trên, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng trong công tác cán bộ.

Về đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết công việc với tập thể thường trực đảng ủy, Trung ương bổ sung quy định Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định thí điểm về thành phần tập thể thường trực đảng ủy và phân cấp, ủy quyền cho tập thể thường trực đảng ủy gồm:

Các cơ quan Đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Các cơ quan đảng cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp, cấp ủy cấp trên.

Việc bổ sung quy định, ông Nguyễn Duy Ngọc nói là bước thể chế hóa kết luận 210/2025 của Trung ương Đảng khóa XIII và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.

Ông cho hay nếu tập trung toàn bộ về cấp ủy, ban thường vụ thảo luận, quyết định theo quy trình đầy đủ sẽ dẫn đến tình trạng quá tải, kéo dài thời gian xử lý, làm giảm tính chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, cấp ủy, ban thường vụ phải thực hiện rất nhiều công tác đảng vụ.

Trung ương đồng thời cho phép địa phương được thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức, cách làm mới trong khuôn khổ Điều lệ Đảng và phải báo cáo Bộ Chính trị đồng ý chủ trương trước khi thực hiện.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nói việc yêu cầu báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi thực hiện vừa khuyến khích đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, kiểm soát chặt chẽ, giữ vững nguyên tắc của Đảng.

Việc này tránh tình trạng triển khai tùy tiện, thiếu kiểm soát hoặc không phù hợp với nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Đây là cơ chế vừa khuyến khích đổi mới, sáng tạo, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ về định hướng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống. Đồng thời tạo cơ sở quan trọng để chúng ta tổng kết thực tiễn, hoàn thiện thể chế trong thời gian tới.

Quy định cũng bổ sung các quy định tạo cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng...

Ông đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Trung ương, cấp ủy các cấp khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy hoàn thành thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung Quy định 20 thành các quy định, hướng dẫn để thực hiện thống nhất trong quý 2-2026.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ