Uống nước chanh ấm pha thêm thứ này giúp tăng tốc giảm cân, da sáng khỏe, eo săn chắc

Tại sao lại là trà gừng chanh với hạt chia?

Trà gừng chanh với hạt chia không chỉ giúp giảm cân nhanh hơn mà đồng thời đặc tính giải độc và chống oxy hóa của nó có thể giúp làm sạch hệ thống và bổ sung các chất dinh dưỡng đã mất. Hơn nữa, việc thêm hạt chia vào loại trà này có tác động đến sự trao đổi chất.

Trà gừng chanh với hạt chia là sự kết hợp mạnh mẽ có sự cân bằng hoàn hảo giữa vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ từ hạt chia, giúp tạo cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn. Đồng thời, chanh còn giúp giải độc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, khả năng đốt cháy chất béo của gừng giúp làm tan mỡ cứng đầu và giúp giảm cân nhanh hơn. Dưới đây là một số lý do khác để đưa thức uống này vào chế độ ăn hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích ít được biết đến của trà gừng chanh với hạt chia

Tăng cường tiêu hóa

Gừng giúp cải thiện tiêu hóa bằng cách kích thích các enzym tiêu hóa và giảm đầy hơi. Mặt khác, chanh giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Kết hợp lại, chúng giúp tiêu hóa tốt hơn và kiểm soát cân nặng.

Giảm nồng độ cortisol

Mùi thơm và hương vị của gừng có liên quan đến việc cải thiện tâm trạng và giảm mức độ căng thẳng. Loại trà nhẹ nhàng này có thể là một thức uống làm dịu giúp tăng cường sức khỏe tinh thần tổng thể của bạn. Nó cũng giúp giảm nồng độ cortisol một cách tự nhiên, giúp kiểm soát bệnh tiểu đường tốt hơn. Một cách đơn giản để tăng cường giá trị sức khỏe của nó là thêm một chút quế vào, điều này sẽ giúp kiểm soát lượng đường tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng chống viêm

Thêm cả gừng và chanh đều có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, có khả năng làm giảm các tình trạng như viêm khớp và đau nhức cơ.

Sức khỏe làn da

Các chất chống oxy hóa trong gừng và chanh có thể giúp chống lại các gốc tự do, giúp cải thiện kết cấu da. Hạt chia, giàu axit béo omega-3, cũng góp phần giúp da khỏe mạnh bằng cách giữ cho da ngậm nước và mềm mại.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường độ ẩm

Mặc dù nước rất cần thiết cho quá trình ngậm nước, nhưng việc thêm hạt chia có thể tăng cường giữ nước trong cơ thể, đảm bảo bạn giữ nước lâu hơn, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và kiểm soát cân nặng.

Tăng cường mức năng lượng

Sự kết hợp các chất dinh dưỡng trong loại trà này có thể giúp tăng mức năng lượng, khiến nó trở thành thức uống tuyệt vời trước khi tập luyện. Gừng có thể giúp cải thiện lưu thông máu, trong khi hạt chia cung cấp năng lượng bền vững thông qua chất béo lành mạnh và chất xơ của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách pha trà gừng chanh với hạt chia

Thành phần:

1 cốc nước

1 thìa cà phê gừng tươi, nạo

2-4 lát chanh

1 thìa cà phê nước cốt chanh

Nước cốt của 1/2 quả chanh

1 thìa canh hạt chia đã ngâm

Mật ong hoặc chất tạo ngọt (tùy chọn)

Ảnh minh họa: Internet

Cách pha chế

Để bắt đầu, hãy lấy một chiếc chảo, cho nước vào và đun sôi nước trong một chiếc nồi nhỏ.

Khi nước bắt đầu sôi, cho gừng nạo và lát chanh vào và ngâm trong khoảng 5-10 phút.

Trong một chiếc cốc riêng, trộn hạt chia với một ít nước để chúng nở ra trong khoảng 10 phút.

Lọc trà gừng chanh vào cốc; cho mật ong và hạt chia đã ngâm vào. Khuấy đều và thưởng thức khi còn ấm để giảm cân hiệu quả.

Tác giả: Lan Chi

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn