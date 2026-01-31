Uống gì để làn da luôn rạng rỡ?

Nước ép cà rốt và củ dền

Sự kết hợp này cung cấp lượng lớn beta-carotene (tiền vitamin A) và sắt, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, cải thiện lưu thông máu để gương mặt luôn hồng hào và rạng rỡ.

Bạn nên uống sau bữa ăn khoảng 1 giờ để hỗ trợ tiêu hóa tốt nhất và tránh gây áp lực cho dạ dày khi đói. Chỉ nên dùng 2-3 lần/tuần (khoảng 150-200ml mỗi lần).

Trà xanh (Green Tea)

Được coi là "tiêu chuẩn vàng" trong các loại đồ uống chống lão hóa nhờ hàm lượng cao các polyphenol (đặc biệt là EGCG). Hoạt chất này giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia UV, cải thiện độ đàn hồi và giảm thô ráp.

Thời điểm dùng tốt nhất là giữa các bữa ăn (cách khoảng 2 giờ trước hoặc sau khi ăn) để tránh việc chất catechin tương tác với protein hoặc làm giảm hấp thụ sắt từ thực phẩm. Chỉ nên dùng khoảng 1-3 tách mỗi ngày. Uống quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng huyết áp hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan.

Nước chanh mật ong

Một ly nước chanh ấm pha mật ong vào buổi sáng cung cấp lượng Vitamin C dồi dào, hỗ trợ tăng sinh collagen và làm sáng da. Mật ong còn giúp kháng viêm và dưỡng ẩm, mang lại làn da mịn màng.

Bạn nên uống sau bữa ăn sáng 30 phút hoặc sau khi đã uống một ly nước lọc lớn. Không nên vắt quá nhiều chanh (chỉ cần 1/2 quả cho 300ml nước) vì nồng độ axit quá cao không tốt cho dạ dày.

Nước dừa

Chứa cytokinin - một hoạt chất điều hòa sự tăng trưởng tế bào, giúp làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho các mô da luôn ngậm nước, tươi sáng.

Thời điểm tốt nhất để uống nước dừa tươi là trong khoảng thời gian ban ngày, bạn nên tránh uống vào buổi tối vì có thể gây đầy bụng và khó ngủ. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng 1 trái dừa tươi mỗi ngày và không nên uống quá nhiều vì có thể bị tiêu chảy.

Cam tươi ép

Cam tươi ép không chỉ là một thức uống phổ biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da. Bởi vì, cam tươi chứa lượng lớn vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa lão hóa da, tạo độ đàn hồi, nhờ đó mà chúng mang lại cho bạn một làn da tươi trẻ, hồng hào.

Bạn nên uống nước cam tươi 3-4 lần/tuần để có hiệu quả tốt cho làn da. Thời điểm thích hợp nhất để sử dụng là khoảng từ 1-2 tiếng sau bữa ăn sáng. Lưu ý rằng, những người bị viêm loét dạ dày nên hạn chế việc uống nước cam ép khi bụng đói để tránh làm bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành là một sự lựa chọn tuyệt vời giúp cải thiện làn da và sức khỏe của bạn. Bởi vì, sữa đậu nành có chứa các axit béo omega-3 và omega-6, giúp làm chậm tốc độ lão hóa da, mang lại cho bạn một làn da tràn đầy sức sống và khỏe khoắn. Hơn cả thế, thức uống này còn cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, giúp da trở nên sáng và mịn màng hơn.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống sữa đậu nành 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 250ml. Thời điểm thích hợp để sử dụng là khi mới thức dậy và ăn sáng, cũng như buổi tối trước khi đi ngủ từ 1-2 giờ. Một lưu ý quan trọng là không nên kết hợp sữa đậu nành với đường đỏ vì có thể gây kết tủa và không tốt cho cơ thể khi sử dụng.

Nước sắn dây

Nước sắn dây là một loại đồ uống ít được biết đến nhưng lại có hàm lượng dinh dưỡng đáng kể. Một số công dụng có thể kể đến như hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện vòng 1, cung cấp dưỡng chất cho phụ nữ mang thai và đặc biệt là làm đẹp da, giúp da tươi trẻ.

Bởi vì, nước sắn dây có chứa các thành phần như axit amin, gluxit và lipit có khả năng chống oxy hóa, ngăn chặn quá trình lão hóa da và giúp da trở nên khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, các dưỡng chất khác có trong nước sắn dây giúp làn da sáng màu và mịn màng hơn.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống 1 ly nước sắn dây mỗi ngày, đồng thời hãy sử dụng chúng vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Tuy nhiên, trẻ em và phụ nữ đang có dấu hiệu động thai thì tuyệt đối không nên uống bột sắn dây vì tính hàn của loại thức uống này.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên uống quá nhiều vì tính hàn mạnh của nước sắn dây có thể gây tiêu chảy và nôn mửa. Đồng thời, hãy luôn đảm bảo rằng bột sắn dây đã hoàn toàn tan chín trong nước nóng để tránh những tác động xấu đến sức khỏe của bạn.

Giữ da khỏe đẹp bằng cách nào?

Để có làn da khỏe đẹp và không bị “già” đi theo tuổi, ngoài việc tránh những yếu tố ảnh hưởng xấu đến làn da và cung cấp dưỡng chất từ bên trong cơ thể, bạn có thể thực hiện một số biện pháp sau:

Sử dụng kem chống nắng

Sử dụng kem chống nắng thường xuyên sẽ giúp bảo vệ da chống lại quá trình lão hóa do nắng. Đồng thời, kem chống nắng còn giúp ngăn chặn nếp nhăn, đốm nâu, kém đàn hồi da do sự tấn công của các tia cực tím làm phá vỡ cấu trúc collagen của da.

Khi dùng kem chống nắng, tốt nhất bạn nên lựa chọn các sản phẩm có độ SPF từ 30 trở lên vì với chỉ số này có thể lọc đến 97% tia cực tím. Ngoài ra, để hạn chế tác động của ánh nắng đến da, khi đi ngoài trời nắng, bạn nên đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng.

Uống đủ nước

Uống đủ nước là yếu tố rất quan trọng giúp da không bị khô và luôn giữ da mềm mại và dẻo dai hơn. Bên cạnh đó, nước giúp cơ thể loại bỏ độc tố nên khi uống đủ nước cũng có tác dụng chống mụn và trứng cá.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ sẽ gây rối loạn các hoạt động điều tiết của tế bào da, ảnh hưởng xấu đến sức sống của các tế bào biểu bì ở da, gây quầng thâm mắt. Do đó, để có làn da khỏe, bạn nên duy trì ngủ đủ 8 giờ mỗi ngày.

