Uống 2 ly nước này mỗi ngày bổ chẳng kém dùng nhân sâm, tổ yến

"Đánh thức" hệ tiêu hóa và làm sạch đường ruột

Uống 2 ly nước ấm pha chanh và nghệ vào buổi sáng giúp kích hoạt nhu động ruột, hỗ trợ quá trình đào thải chất thải tích tụ sau một đêm dài. Axit citric trong chanh phối hợp với nghệ giúp kích thích gan sản xuất mật, một yếu tố cần thiết để tiêu hóa chất béo hiệu quả. Thói quen này không chỉ giúp bạn giảm cảm giác đầy hơi, khó tiêu mà còn ngăn ngừa tình trạng táo bón kinh niên, giúp hệ tiêu hóa luôn nhẹ nhàng và khỏe mạnh.

Thanh lọc cơ thể và giải độc gan mạnh mẽ

Gan là cơ quan giải độc chính của cơ thể, và nghệ chính là "trợ thủ" đắc lực nhất của gan. Hoạt chất Curcumin trong nghệ giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương oxy hóa và thúc đẩy quá trình tái tạo mô gan. Khi kết hợp với tác dụng lợi tiểu tự nhiên của chanh, thức uống này giúp đẩy nhanh quá trình đào thải độc tố qua đường nước tiểu, làm sạch máu và giúp gan hoạt động bền bỉ hơn.

(Ảnh minh họa: VTC News)

Tăng cường hệ miễn dịch tối đa

Trong thời điểm các bệnh về đường hô hấp dễ lây lan, sự kết hợp giữa chanh và nghệ là một tấm khiên bảo vệ vững chắc. Chanh cung cấp hàm lượng Vitamin C cực cao, giúp tăng cường sản sinh tế bào bạch cầu. Trong khi đó, nghệ nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm mạnh mẽ. Việc uống nước chanh nghệ ấm giúp làm dịu cổ họng, giảm tình trạng viêm nhiễm và giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn khi bị cảm cúm.

Hỗ trợ giảm cân và đốt cháy mỡ thừa

Nhiều nghiên cứu cho thấy Curcumin trong nghệ có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các mô mỡ và hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo. Bên cạnh đó, nước ấm pha chanh chứa chất xơ pectin giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt vào buổi sáng. Việc duy trì 2 ly nước này mỗi ngày giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu cân nặng một cách tự nhiên và bền vững.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mờ thâm

Lợi ích của nước chanh nghệ không chỉ nằm ở bên trong mà còn biểu hiện rõ rệt qua làn da. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cả chanh và nghệ giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa và nếp nhăn. Đặc biệt, nghệ giúp làm mờ các vết thâm nám và ngăn ngừa mụn trứng cá từ bên trong bằng cách thanh lọc máu. Sau khoảng 2 tuần sử dụng đều đặn, bạn sẽ thấy làn da trở nên hồng hào và rạng rỡ hơn trông thấy.

Chống viêm và giảm đau xương khớp

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đau mỏi khớp vào buổi sáng, đây chính là thức uống dành cho bạn. Curcumin được khoa học chứng minh là có tác dụng chống viêm tương đương với một số loại thuốc giảm đau mà không gây tác dụng phụ cho dạ dày. Việc uống nước ấm pha nghệ giúp làm giảm các triệu chứng sưng đau khớp, cải thiện độ linh hoạt cho cơ thể, đặc biệt có lợi cho những người bị viêm khớp dạng thấp hoặc người lớn tuổi.

Tác giả: CTV Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn