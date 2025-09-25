Lời giải thích khó chấp nhận của Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc

Những ngày qua, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương cùng nhóm Ngũ hổ tướng đứng giữa tâm bão chỉ trích vì những hình ảnh, sản phẩm liên quan đến các trang web cá độ - hoạt động bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Ồn ào không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh các ca sĩ, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng, khi họ lại trở thành "cầu nối" cho tệ nạn cờ bạc trực tuyến.

Khi scandal của Ngũ hổ tướng bùng lên, khán giả cũng liên tục "réo" tên nhiều ca sĩ khác vì những hình ảnh bị nghi liên quan quảng cáo nhà cái, web cờ bạc.

Người lên tiếng giải thích, người vẫn nhất quyết giữ im lặng.

Loạt ca sĩ bị réo tên sau vụ của Ngũ hổ tướng

Châm ngòi sự việc là vụ ồn ào xoay quanh MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. MV này xuất hiện trang web cá độ ở nhiều cảnh khác nhau.

Sau đó, Khánh Phương lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân đã sai sót khi nhận lời mời hợp tác. Nam ca sĩ giải thích anh và ê-kíp không hề biết MB** là trang web cá độ. Tuy nhiên, lời giải thích này tiếp tục bị phản ứng mạnh, nhiều khán giả cho rằng khó chấp nhận.

Về phía Ưng Hoàng Phúc, thông qua trang cá nhân, anh cho rằng bản thân không liên quan, không quảng cáo. Nhưng khán giả lại phát hiện nam ca sĩ đã âm thầm đăng tải một bản MV khác thay thế.

Lời giải thích giữa Ưng Hoàng Phúc và Khánh Phương bị cho là bất nhất dù cùng một nhóm.

Ngày 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM đã làm việc với Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy và một số thành viên Ngũ hổ tướng về MV tranh cãi.

MV của Ngũ hổ tướng bị chỉ trích, tẩy chay suốt những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Đáng nói, từ vụ việc của Ngũ hổ tướng, loạt ca sĩ khác bị phát hiện từng biểu diễn ở sự kiện nghi liên quan đến trang web cá độ. Lâm Chấn Huy, rapper Blacka, ca sĩ Phạm Trưởng từng diễn tại chương trình sinh nhật của web cá độ **win tại TP.HCM cách đây không lâu. Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu, Châu Khải Phong cũng xuất hiện trong chương trình ăn mừng sinh nhật của website cá độ M*** từ tháng 6. Tương tự, trong một sự kiện có Thiều Bảo Trâm biểu diễn, logo của OK*** xuất hiện ngay chính giữa sân khấu.

Sơn Tùng bị đào lại clip biểu diễn trong một đêm nhạc ở Đà Lạt vào 2024 và sự kiện này được tài trợ bởi một thương hiệu cá độ. Sau đó, phía Sơn Tùng lập tức đính chính, cho biết nam ca sĩ và công ty tổ chức sự kiện khi ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào liên quan đến thương hiệu cá độ.

“Theo công văn phản hồi số 24/VP ngày 17/10/2024, TZ V.P. thừa nhận tự ý kết hợp với OK*** Media với vai trò là đơn vị tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent”, phía Sơn Tùng thông tin.

Trước đó nữa, nhiều người nổi tiếng khác như Jack, Trang Pháp, MLee, Thùy Anh, Băng Di… cũng vấp tranh cãi vì vấn đề tương tự.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết tình trạng trên là vấn đề rất đáng lo ngại, không chỉ với từng nghệ sĩ cụ thể mà còn với toàn bộ đời sống văn hóa và xã hội. Những vụ việc gần đây, khi nhiều nghệ sĩ xuất hiện trong các MV có hình ảnh trang web cá độ hoặc tham gia sự kiện có đơn vị tài trợ gắn liền với hoạt động cá độ, đã tạo nên phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Điều đó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp và hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ, mà còn tạo ra những ngộ nhận trong công chúng, đặc biệt là với giới trẻ - những người thường rất dễ bị tác động bởi thần tượng.

Nghệ sĩ vốn được coi là người của công chúng, có sức ảnh hưởng rất lớn trong việc định hình lối sống, thị hiếu và cả giá trị văn hóa. Vì thế, khi họ vô tình hoặc cố ý để tên tuổi mình gắn với hoạt động cá độ, hệ quả không chỉ dừng lại ở chuyện cá nhân mà còn có nguy cơ vô tình cổ vũ, “hợp thức hóa” cho những hành vi vốn bị pháp luật cấm và xã hội lên án.

Cá độ trực tuyến đang ngày càng len lỏi vào đời sống, để lại vô vàn hệ lụy: gia đình tan vỡ, kinh tế suy kiệt, tệ nạn xã hội gia tăng và thậm chí có thể kéo theo những hành vi phạm pháp khác. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của nghệ sĩ trong những không gian liên quan đến cá độ càng nguy hiểm, bởi nó khiến một bộ phận khán giả, nhất là những bạn trẻ chưa đủ chín chắn, có cảm giác rằng đây là hoạt động bình thường, được chấp nhận.

“Tôi cho rằng, sự việc này cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, không thể coi là chuyện nhỏ hay tai nạn nghề nghiệp đơn thuần. Đây thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh để nghệ sĩ cẩn trọng hơn trong từng sản phẩm, từng sự kiện mình tham gia”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.

Lời xin lỗi khó được chấp nhận

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng việc một số nghệ sĩ lên tiếng xin lỗi và giải thích họ không biết đơn vị tài trợ hay logo xuất hiện trong MV là trang web cá độ, xét ở một góc độ nào đó có thể hiểu được, bởi nghệ sĩ thường không trực tiếp phụ trách các khâu hợp đồng, tài trợ hay quảng bá.

Tuy nhiên, lời giải thích này khó có thể được xã hội chấp nhận hoàn toàn. Bởi lẽ, nghệ sĩ là gương mặt đại diện cho sản phẩm, là người trực tiếp xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, họ vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và ít nhất phải ý thức rõ về những gì gắn với tên tuổi mình.

Việc đổ lỗi cho ê-kíp hay đối tác chẳng những không giúp nghệ sĩ lấy lại niềm tin, mà đôi khi còn khiến khán giả cảm thấy thiếu trách nhiệm. Khán giả ngày nay thông minh và nhạy bén hơn nhiều, điều họ cần thấy là sự dũng cảm thừa nhận trách nhiệm và cam kết không tái diễn.

Ca sĩ Khánh Phương. Ảnh: FBNV.

Lời xin lỗi chỉ có giá trị khi đi kèm với hành động cụ thể. Nếu nghệ sĩ chỉ dừng lại ở lời giải thích “không biết” thì điều đó chưa đủ. Họ cần cẩn trọng và trách nhiệm trong từng lựa chọn của mình.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, mọi hành vi, hình ảnh, sản phẩm của người nổi tiếng đều có khả năng được lan truyền và tác động sâu rộng tới cộng đồng. Vì vậy, họ không thể xem nhẹ bất kỳ chi tiết nào, từ việc chọn đối tác, ký hợp đồng tài trợ, cho tới kiểm soát nội dung trong các sản phẩm. Người nổi tiếng cần hiểu uy tín, niềm tin của khán giả là vốn liếng quan trọng nhất và một khi để mất đi thì rất khó lấy lại.

Bên cạnh đó, bài học còn nằm ở chỗ người nổi tiếng phải biết đặt chuẩn mực văn hóa, đạo đức và lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân trước mắt. Sự hấp dẫn của những khoản tài trợ lớn, cơ hội hợp tác béo bở đôi khi khiến người ta dễ lơ là hoặc dễ dãi.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng sự việc lần này cũng là lời nhắc nhở để cả hệ sinh thái nghệ thuật - từ nghệ sĩ, quản lý, ê-kíp sản xuất đến đơn vị tổ chức sự kiện - phải cùng nhau nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội. Khi mỗi mắt xích trong chuỗi hoạt động nghệ thuật đều hành xử minh bạch, đúng chuẩn mực, thì chúng ta mới có thể xây dựng được một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn