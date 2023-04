UBND tỉnh họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I/2023

Các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT; Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài PTTH tỉnh cùng chủ trì buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đứng thứ 14/63 tỉnh, thành

Đ/c Nguyễn Văn Trường – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh quý I/2023

Thông tin tới các cơ quan báo chí, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trường cho biết: Mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023 đạt được những kết quả tích cực.

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I ước đạt 7,75% (đứng thứ 14/63 tỉnh, thành của cả nước). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 4,64%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 7,03% (riêng công nghiệp ước tăng 8,65%); khu vực dịch vụ ước tăng 10,23%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 0,91%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2023 ước thực hiện 4.467 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán, bằng 90,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Về đầu tư công, trong quý cơ bản đã hoàn thành công tác giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ đầu năm. Tính đến ngày 30/3/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 391,507 tỷ đồng, đạt 7,01%.

Về thu hút đầu tư, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 32 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5.454,1 tỷ đồng; điều chỉnh 30 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 12 lượt dự án (tăng 330,5 tỷ đồng); tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 5.784,6 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đ/c Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo tình hình hoạt động báo chí trong tháng 3/2023

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước. Tăng trưởng khu vực công nghiệp đạt thấp hơn kịch bản đề ra; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực như linh kiện điện tử, sợi, hàng may mặc, dăm gỗ, bao bì... gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ do lượng đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh. Một số khoản thu ngân sách đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022; thị trường bất động sản gặp khó khăn nên thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất một số địa phương chưa đạt theo kế hoạch...

Bên cạnh đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp (đến ngày 30/3, mới đạt 7,01%). Riêng khối địa phương còn có 4/21 địa phương chưa thực hiện giải ngân). Tiến độ chuẩn bị đầu tư hồ sơ thủ tục các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình MTQG còn chậm.

Một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức còn vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là công chức địa chính vi phạm đạo đức công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ bị kỷ luật hoặc bị bắt tạm giam.

Quý II là quý quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tạo đà cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm và cả năm 2023. Dự báo tình hình kinh tế sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước, nhất là về thị trường xuất khẩu, áp lực lạm phát, lãi suất. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm, trong Quý II, UBND tỉnh đưa ra 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên đã phản ánh một số nội dung liên quan đến những bất cập trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, mở đường; những vấn đề liên quan đến việc xây trụ sở UBND xã Hưng Hòa; giải pháp quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn; giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023; phát triển du lịch Nghệ An; giải pháp giữ chân đội ngũ cán bộ bảo vệ rừng... đề nghị các Sở, ngành, địa phương có liên quan làm rõ.

Ngoài ra, các phóng viên, nhà báo cũng quan tâm phản ánh đến tình trạng loạn hàng rong bán trước các cổng bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh; đề nghị làm rõ trách nhiệm của Sở GTVT và thị xã Cửa Lò trong việc quản lý xe điện 4 bánh; việc triển khai thực hiện dự án tái định cư di dời dân khẩn cấp tại huyện Kỳ Sơn; làm sao để khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tại Trường THPT Kỳ Sơn...

Những vấn đề nhà báo, phóng viên quan tâm được lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan trao đổi cụ thể.

Đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung thông tin tuyên truyền trong tháng 4/2023; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tích cực thông tin tuyên truyền về cuộc đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, chia sẻ, đồng hành của các cơ quan báo chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng với tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận và đánh giá cao công tác thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng, bài viết để phản ánh không khí đón Tết vui Xuân của người dân; các hoạt động bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; phòng chống thiên tai, hỏa hạn; vận động xây nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn...

Điểm lại những kết quả tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, chia sẻ và rất trách nhiệm cùng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết: Phía UBND tỉnh cũng đã nhìn nhận thấy những tồn tại, hạn chế của mình để tập trung khắc phục trong thời gian tới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều cơ quan báo chí chưa dành nhiều sự quan tâm, thời lượng, bài viết để phản ánh về những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những kết quả đạt được của tỉnh; quảng bá, giới thiệu về đất và người Nghệ An đến với bạn đọc chưa thật sự ấn tượng, đặc sắc...

Ngoài 09 nội dung được định hướng tuyên truyền trong tháng 4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của từng ngành, địa phương và của chung toàn tỉnh; tuyên truyền về kết quả Nghệ An đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, 02 năm thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, quan tâm, phản ánh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các ngành, địa phương; tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở...

Với những nội dung được cơ quan báo chí phản ánh đề nghị được làm rõ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan cùng với việc báo cáo kết quả xử lý vấn đề báo nêu với cơ quan quản lý nhà nước thì phải có văn bản trả lời cơ quan báo chí có phản ánh. Bên cạnh đó, các Sở, ngành, đơn vị cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin báo chí.

Phía tỉnh mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, chia sẻ của các cơ quan báo chí đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giúp Nghệ An đạt được mục tiêu Kế hoạch năm 2023.

Trong tháng 3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ra 06 văn bản xử lý 06 vấn đề báo chí nêu. Đến hết ngày 3/4/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 02 văn bản báo cáo kết quả xử lý 06 vấn đề báo nêu của các đơn vị, địa phương. Theo kết quả tổng hợp từ các báo cáo: 02 vấn đề báo phản ánh đúng; 04 vấn đề quá thời hạn xử lý. Theo báo cáo của Sở TT&TT: Trong quý I/2023, có 6 đơn vị chủ động chỉ đạo xử lý 16 vấn đề các cơ quan báo chí đăng tải, giảm so với cùng kỳ năm 2022 (Quý I năm 2022 có 07 đơn vị chủ động xử lý 18 vấn đề báo chí nêu). UBND thành phố Vinh là đơn vị chủ động xử lý nhiều thông tin báo nêu nhất với 8/16 vấn đề (chiếm 50%). Trong 16 vấn đề được các đơn vị, địa phương quan tâm xử lý, có 04/16 vấn đề Sở TT&TT không nhận được báo cáo kết quả xử lý của các đơn vị, 04/16 vấn đề đang được chỉ đạo kiểm tra, xử lý; 05/16 vấn đề báo nêu đúng, đã được các đơn vị chỉ đạo kiểm tra xử lý khắc phục; 03/16 vấn đề đơn vị, địa phương trao đổi và cung cấp thông tin thêm để cơ quan báo chí nắm rõ sự việc xảy ra trên địa bàn.

