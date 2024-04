U23 Thái Lan bị loại theo kịch bản nghiệt ngã, tính toán của U23 Việt Nam bất ngờ đảo lộn

U23 Thái Lan bị loại sớm

Trước lượt trận cuối bảng C, U23 Thái Lan không có quyền tự quyết trong tay khi đã để thua đậm 0-5 dưới tay U23 Saudi Arabia ở lượt thứ hai. Dù vậy, cơ hội đi tiếp của Voi chiến vẫn được giới chuyên môn đánh giá tương đối cao bởi họ tạm thời đứng nhì bảng.

Ngay từ những phút đầu, U23 Thái Lan đã cho thấy rõ ý đồ thi đấu chặt chẽ để giữ vững khung thành đồng thời nghe ngóng kết quả trận đấu cùng giờ (U23 Iraq vs U23 Saudi Arabia). Ngược lại, U23 Tajikistan dồn toàn lực tấn công với một đội hình được đẩy lên rất cao.

Các cơ hội trong hiệp một đều thuộc về U23 Tajikistan. Trong khi đó U23 Thái Lan thi đấu khác hẳn hình ảnh thường thấy. Voi chiến co cụm phòng ngự và chủ động phá bóng thay vì cố gắng chơi kiểm soát bóng, phối hợp ngắn.

U23 Thái Lan (áo xanh) đã có trận đấu kém thuyết phục

Mãi tới hiệp hai, đại diện Đông Nam Á mới thể hiện lối chơi tích cực hơn. Những sự thay đổi người của HLV Issara Sritaro giúp U23 Thái Lan cầm được bóng và tổ chức các đợt tấn công.

Nhưng hết lần này đến lần khác, các chân sút Thái Lan tỏ ra vô duyên trước khung thành. Teerasak Poeiphimai – cầu thủ từng ghi bàn vào lưới U23 Iraq – dứt điểm quá hiền trong tư thế không bị ai kèm giữa vòng cấm địa. Sau đó tới lượt tiền vệ Settasit Suvannaseat sút vọt xà sau khi vừa có một động tác qua người điệu nghệ.

Bỏ lỡ quá nhiều, U23 Thái Lan phải trả giá. Phút bù giờ thứ nhất, Manuchekhr Safarov xâm nhập vòng cấm địa và đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng ấn định tỉ số 1-0 cho trận đấu. Để thua U23 Tajikistan, người Thái chỉ còn cách chờ đợi vào kết quả trận đấu còn lại để níu kéo hi vọng.

Safarov ghi bàn mở tỉ số cho U23 Tajikistan (U23 Thái Lan vs U23 Tajikistan, giải U23 châu Á 2024)

Tuy nhiên, kịch bản bất ngờ đã xảy đến khi U23 Iraq vốn bị đánh giá thấp hơn đã vượt qua U23 Saudi Arabia với tỉ số 2-1. Và U23 Thái Lan không những không thể giành vé đi tiếp mà còn kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng.

Một cái kết đầy nghiệt ngã cho đội bóng đã khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U23 Iraq. Với việc U23 Thái Lan bị loại, khu vực Đông Nam Á cũng không có lần đầu tiên có 3 đại diện góp mặt tại tứ kết.

Xếp hạng chung cuộc bảng C giải U23 châu Á 2024.

Tính toán của U23 Việt Nam bị đảo lộn

Dựa trên màn trình diễn của các đội sau 2 lượt trận đầu, U23 Saudi Arabia được giới chuyên môn đánh giá gần như chắc chắn đứng đầu bảng C. Như vậy, U23 Việt Nam nếu nhì bảng sẽ tái ngộ đối thủ này.

Nhưng khi lượt trận thứ ba bảng C khép lại, U23 Iraq mới là đội nhất bảng. Giờ đây, nếu U23 Việt Nam nhất bảng sẽ gặp Saudi Arabia và nhì bảng thì gặp Iraq.

Tất nhiên, đã bước vào tứ kết đối thủ nào cũng mạnh. Song mỗi đội có một đặc thù riêng và HLV Hoàng Anh Tuấn cùng toàn đội cần phải phân tích xem gặp đội nào thì cửa tiến xa dành cho U23 Việt Nam sẽ cao hơn.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những tính toán cho U23 Việt Nam trước trận cuối vòng bảng.

Việc tính toán lựa chọn đối thủ rất bình thường trong các giải đấu cúp. Chỉ cần thêm một chút lợi thế cũng là rất giá trị. U23 Việt Nam có kế hoạch của mình và U23 Uzbekistan cũng vậy. Hãy cùng chờ xem 2 đội sẽ hiện thực hóa các tính toán như thế nào. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra lúc 22h30 ngày 24/4 (giờ Việt Nam).

