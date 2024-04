"Thổi bay" U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiết lập hàng loạt kỷ lục mới tại giải châu Á

Lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2 trận (tính trong thời gian thi đấu chính thức) ở một kỳ U23 châu Á. Trước đó vào các năm 2018 và 2022, đoàn quân áo đỏ dù vượt qua vòng bảng nhưng đều chỉ giành được 1 chiến thắng trong 90 hoặc 120 phút thi đấu (năm 2018 có 2 trận thắng nhờ đá luân lưu 11m).

6 điểm cho đến thời điểm này cũng là điểm số cao nhất mà U23 Việt Nam đạt được tại vòng bảng. Thành tích cao nhất trước đây là 5 điểm ở giải đấu năm 2022.

U23 Việt Nam đã giành được 6 điểm sau 2 trận.

Chia sẻ của Khuất Văn Khang sau siêu phẩm đá phạt vào lưới U23 Malaysia: "Em rất hạnh phúc khi có bàn thắng và đóng góp công sức nhỏ bé giúp U23 Việt Nam rộng cửa bước vào vòng trong. Nhưng trong bóng đá không thể nói trước được gì và U23 Việt Nam sẽ cố giải quyết từng trận đấu một"

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất ở các vòng bảng giải U23 châu Á với 5 lần làm tung lưới đối phương. Năm 2022, đoàn quân áo đỏ cũng kết thúc vòng bảng với 5 bàn thắng. Còn ở giải đấu lịch sử năm 2018, U23 Việt Nam chỉ ghi 2 bàn trong 3 trận đầu tiên.

Cánh cửa đi tiếp vào vòng tứ kết đang rộng mở với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Chỉ cần U23 Kuwait không giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng sớm 1 vòng đấu. Trường hợp này nếu xảy ra cũng sẽ là một cột mốc lịch sử.

Xếp hạng tạm thời bảng đấu

Việc góp mặt ở tứ kết không chỉ giúp "Những chiến binh Sao Vàng" tiến gần hơn tới tấm vé dự Olympic Paris 2024 mà còn đảm bảo một vị trí ở 1 trong 2 nhóm hạt giống cao nhất ở giải U23 châu Á 2026.

Video bàn thắng U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia (vòng bảng U23 châu Á 2024)

