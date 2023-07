U13 Sông Lam Nghệ An nhận thưởng lớn sau chức vô địch toàn quốc

Tại vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2023, U13 Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Mạnh Huy đã giành chức vô địch thuyết phục với thành tích toàn thắng, ghi được 24 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An diễu hành mừng chức vô địch toàn quốc.

Ngoài chiếc cúp vô địch danh giá, U13 Sông Lam Nghệ An còn giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Phạm Nguyễn Tuấn Anh với 9 bàn và cầu thủ xuất sắc nhất giải Hoàng Anh Tuấn. Bên cạnh đó, 4 cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An góp mặt trong danh sách đội hình tiêu biểu của giải gồm: Bùi Văn Tú, Phạm Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Hồng Quân.

Sau khi giành chức vô địch, chiều 17-7, U13 Sông Lam Nghệ An đã di chuyển về đến TP Vinh. Tại đây, U13 Sông Lam Nghệ An đã được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An và ban lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An cũng như đông đảo cổ động viên tổ chức đón tiếp toàn đội từ cầu Bến Thủy, diễu hành qua các đường phố chính, dâng hoa dâng hương báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Các thành viên của U13 Sông Lam Nghệ An báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An đã dành những lời khen ngợi, những lời chúc tốt đẹp nhất tới các vận động viên và ban huấn luyện, đồng thời ghi nhận sự cố gắng vượt qua khó khăn của toàn đội để đạt được thành tích cao nhất tại giải lần này.

"Tôi hy vọng, chúng ta không được ngủ quên trên chiến thắng. Toàn đội cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn để giành được những thành tích cao hơn trong thời gian tới", bà Trần Thị Mỹ Hạnh chia sẻ.

Cầu thủ Hoàng Anh Tuấn nhận thưởng từ nhà tài trợ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, bà Trần Thị Mỹ Hạnh trao biển tượng trưng số tiền 360 triệu đồng tặng U13 Sông Lam Nghệ An. Nhà tài trợ Eurosun Việt Nam và Chi đoàn Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An cũng có những phần quà dành tặng cầu thủ xuất sắc nhất giải Hoàng Anh Tuấn-người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tác giả: Văn Trung

Nguồn tin: qdnd.vn