U13 Sông Lam Nghệ An bảo vệ ngôi vô địch Giải U13 toàn quốc

Kết quả, Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc: -Vô địch: U13 Sông Lam Nghệ An - Đội giải nhì: U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Đội giải ba: Hai đội đồng hạng là U13 Bình Dương và U13 Hoàng Anh Gia Lai. - Đội đạt giải phong cách Động Lực: U13 chủ nhà Khánh Hòa - Đội đạt giải phong cách Yamaha: U13 Đắk Lắk Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Cầu thủ Phạm Nguyễn Tuấn Anh (U13 Sông Lam Nghệ An) với 9 bàn; Giải thủ môn xuất sắc: Thủ thành Nguyễn Phạm Khắc Hướng (U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Giải cầu thủ xuất sắc nhất: Cầu thủ Hoàng Anh Tuấn (U13 Sông Lam Nghệ An).