Nữ DJ trong đường dây mua bán hơn 108 kg ma túy bị tuyên án tử hình

Đây là lần mở phiên tòa thứ 2, trước đó vào tháng 6/2025, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên (chủ tọa) đã thay mặt HĐXX thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng điều tra bổ sung, CQĐT và VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoài (thứ hai từ phải sang) và đồng phạm tại tòa.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ) án tử hình, tổng hợp mức án cho 3 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Chung vụ án, HĐXX tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Thạch Hoàng Minh (SN 1981) về 2 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Cùng mức án chung thân còn có 6 bị cáo khác gồm: Đào Hoàng Nam (SN 1988); Mạc Đức Vinh (SN 1989); Nguyễn Hưng Long (SN 1988); Võ Thị Quỳnh Trang (SN 1997); Huỳnh Văn Tân (SN 1991); Lê Quang Hiền (SN 1998) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Trang (SN 2005, phạm tội khi chưa thành niên) bị phạt 8 năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

HĐXX xác định, trong vụ án này, Nguyễn Thị Hoài là chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm chính; các bị cáo khác là đồng phạm với vai trò người thực hành. Trong đó bị cáo Nguyễn Xuân Trang khi phạm tội chưa thành niên nên HĐXX xem xét cho hưởng mức hình phạt nhẹ hơn.

Nguyễn Thị Hoài đang trả lời HĐXX tại phiên tòa, tháng 6/2025.

Theo cáo trạng, năm 2020, Nguyễn Thị Hoài sang Campuchia làm nghề DJ và có quan hệ tình cảm với Zin (không rõ lai lịch). Tại đây, Hoài được Zin phân công theo dõi sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy "nước vui" tại kho ở Campuchia với tiền công 50 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh và được Zin gửi bột ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành "nước vui". Sau khi đóng gói thành phẩm, Hoài giao cho người của Zin và được trả công 2 USD (tương đương 47.000 đồng)/1 gói ma túy "nước vui".

Từ tháng 2/2023 đến khi bị bắt, Hoài thuê Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long pha trộn, đóng gói ma túy và thuê Thạch Hoàng Minh, Võ Thị Quỳnh Trang đến trông coi những người làm, quản lý công việc. Hoài còn thuê một căn nhà tại quận 5, TP Hồ Chí Minh làm nơi đóng gói, cất giữ ma túy, lắp camera giám sát; chuẩn bị dụng cụ, máy móc, phương tiện… để đóng gói ma túy.

Sau khi pha chế, ma túy "nước vui" được đóng thành phẩm với nhãn hiệu Chali, Deadpool, Coffee, Crispy Fruit để bán ra thị trường.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, do các đối tượng người Việt Nam sống tại Campuchia cầm đầu, câu kết với các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh để tạo thành phẩm là các gói ma túy "nước vui" bán kiếm lời.

Hoài DJ và các đồng phạm mua bán trái phép ma túy với số lượng hơn 108 kg ma túy các loại. Hoài được Zin trả công tổng cộng hơn 3,7 tỷ đồng. Số tiền này, Hoài dùng để chi trả tiền thuê nhà, trả lương và mua nguyên vật liệu…

Tại phiên tòa, bị cáo Hoài thừa nhận hành vi như cáo trạng, tỏ ý khắc phục lại số tiền được hưởng lợi, mong HĐXX xem xét phần tài sản không liên quan đến vụ án.

Bị cáo Thạch Hoàng Minh trình bày rằng, ở tội danh “Mua bán trái phép ma túy” bị cáo không tham gia và không biết việc Hoài DJ thực hiện việc này. Các bị cáo còn lại cùng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Các bị cáo đều hối hận về hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt khi được nói lời sau cùng.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn